Грибок можна знайти по всьому тілу: смертельна інфекція поширюється із загрозливою швидкістю

Це не загроза для здорових людей, але приблизно одна третина людей, які захворіли на auris, помирають.

В медичних закладах США дуже швидко поширюється смертельна грибкова інфенкція, яка є стійкою до ліків - Candida auris. Цей різновид грибка може спричинити важкі захворювання в людей із ослабленою імунною системою

Про це повідомив Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC), передає yahoо.

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Як зазначається, кількість людей, у яких діагностовано інфекцію, а також кількість тих, у кого під час скринінгу було виявлено, що є носіями грибка, зростає із "загрозливою швидкістю".

"Збільшення, особливо в останні роки, справді нас хвилює. Ми спостерігаємо зростання не тільки в областях, де триває передача, але й у нових областях", - сказала провідна авторка дослідження докторка Меган Лайман.

За даними CDC, грибок можна знайти на шкірі та по всьому тілу. Це не загроза для здорових людей, але приблизно одна третина людей, які захворіли на auris, помирають.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я визначила небезпечні грибки, які потребують додаткових досліджень.

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