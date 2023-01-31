Група крові і здоров'я: дослідники розповіли, чи пов'язані ці поняття

Про групу крові більшість людей замислюється лише тоді, коли потрібне її переливання. Однак насправді вона може розповісти дуже багато. Наприклад, про те, чи схильна людина до певних хвороб. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Дослідники з університету Тафтса, використовуючи масштабні опитування населення, виявили, що деякі групи крові пов'язані з більшим ризиком інсульту, серцевих захворювань та навіть раку.

Які є групи крові людини

Існує чотири групі крові: O (І) A (II), B (III), AB (IV).

Група крові кожної людини заснована на специфічних антигенах. Вони є молекулами, які стимулюють імунну відповідь та присутні на зовнішній стороні еритроцитів.

Групи крові генетичні і походять від варіації в одному гені в організмі людини, який називається ген АВО. Це те, що жодна людина змінити не може. Однак ми можемо вивчити, як групи крові впливають на ризики різних захворювань, та покращити розуміння того, чому у тої чи іншої людини виникають певні проблеми зі здоров'ям.

Хвороби серця

Згідно з Американською кардіологічною асоціацією, люди з групою крові A (II), B (III) та AB (IV) мають більше ризиків отримати серцевий напад через ішемічну хворобу серця, ніж ті, в кого О (І) група крові. А найвищий ризик, зокрема, мають люди з AB (IV) групою крові. Також ці три групи крові пов'язані з вищим ризиком порушення згортання крові.

За даними нещодавного дослідження, люди з групою крові A (II) частіше страждають від інсульту до 60 років, ніж люди, в яких група крові О (І).

Однак, щоб виявити, що саме спричинює такий зв'язок, потрібні додаткові дослідження. Хоча вчені і припускають — різні групи крові по-різному сприяють факторам згортання крові.

Рак

Останні дослідження вказують, що люди з групою крові A (II) мають значно вищий ризик захворіти деякі види раку шлунка. Також в них частіше, ніж в інших, трапляються бактеріальні інфекції, викликані Helicobacter pylori, через які з'являється виразка шлунка, запалення та навіть рак.

У людей з групою крові A (II), B (III) та AB (IV) також вищий ризик захворіти на рак підшлункової залози, рак шийки матки, колоректальний рак, рак молочної залози та рак легенів. Однак дослідники все ще не впевнені, чому так трапляється.

Малярія

Лабораторні експерименти показали, що комарі віддають перевагу групі крові О (І). Проте, на щастя, саме наявність першої групи крові допомагає під час лікування захистити людей від найскладніших наслідків малярії.

Covid-19

Аналізи, які були взяті під час великого дослідження європейських пацієнтів, показали, що люди з групою крові О (І) мали трішки менший ризик померти від Covid-19.

Якщо дослідники зможуть зрозуміти, як різні групи крові впливають на ризики захворіти тією чи іншою хворобою, це допоможе покращити діагностику та лікування.