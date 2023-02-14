Харчові звички, які допоможуть позбутися вісцерального жиру: поради дієтологів та власний досвід

Вісцеральний жир з'являється навколо життєво важливих внутрішніх органів та збільшує ризик різних захворювань. На жаль, його надлишок зростає з віком. Як позбутися вісцерального жиру в домашніх умовах — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коментар автора Тетяни Мележик

"З віком я сама стикнулася з проблемою появи вісцерального жиру. Через роботу, на якій потрібно більшість часу сидіти, нестачу фізичних вправ та любов до смачненького, в якийсь момент я зрозуміла, що для здоров'я в майбутньому потрібно щось змінювати вже сьогодні. Знайшовши поради дієтологів та фахівців з правильного харчування, я створила для себе невеликий перелік здорових харчових звичок, які допомогли змінити моє життя та позбутися вісцерального жиру. З радістю ділюся ними з вами."

Уникайте надлишку цукру

Авторка книги Fit Healthy Momma та медсестра Моргін Клер вважає, що саме відмова від доданого цукру (особливо солодких напоїв та цукерок), а також зменшення його вживання є найкращим способом втратити вісцеральний жир з віком. На це вказують і результати різноманітних досліджень. Наприклад, одне з них, опубліковане у виданні Journal of Nutrition, показало — регулярне вживання підсолоджених напоїв пов'язане зі збільшенням кількості абдомінального (вісцерального) жиру у дорослих.

Відстежуйте калорії

Це ще одна корисна порада від Клер для тих, хто намагається з віком позбутися жиру в області живота. Варто впродовж дня стежити за своїми калоріями. Хоча деякі люди відносяться до цього процесу насторожено, потрібно зовсім небагато часу, щоб зрозуміти, яка саме кількість калорій потрібна вашому організму для здоров'я.

На жаль, більшість людей недооцінює ту кількість їжі, яку вони вживають впродовж дня. Щоб мати уявлення про своє поточне вживання, потрібно відстежувати калоріх хоча б один тиждень. Це допоможе значно полегшити вибір здорової їжі, яка не буде сприяти накопиченню вісцерального жиру.

Переключіться на цільнозернові продукти

З віком приходить час відмовитися від регулярного вживання білого хліба та рафінованих вуглеводів. Вони можуть сильно заважати схуднути. Співавторка дієти в період менопаузи, природного посібника з гормонів, здоров'я та щастя Елізабет Ворд вважає, що вживання цільнозернових продуктів замість тих, в яких містяться високоочищені зерна, зменшує ризик появи вісцерального жиру на животі.

Найкращим початком для переходу на цільнозернові продукти буде додавання до свого раціону цільнозерновий хліб, кіноа, пластівці та цільнозернові макарони.

Більшу частину калорій краще вживати перед обідом

Це ще одна важлива звичка, про яку часто забувають ті, хто намагається схуднути і позбутися вісцерального жиру. За словами Ворд, на початку дня тіло значно легше переробляє їжу, тому що саме тоді інсулін ефективніший. Цей гормон переміщує глюкозу, яка виробляється організмом під час травлення, у клітини, щоб вона там використовувалася як енергія. До кінця дня інсулін стає повільнішим, тому вживання великої кількості їжі наприкінці дня сприяє накопиченню її у вигляді вісцерального жиру.

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