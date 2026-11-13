Гарячий душ після 65 років може нашкодити: лікарі радять змінити звички

Шкіра після 65 років вимагає особливого догляду і оденний душ може лише нашкодити їй

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З віком шкіра гірше утримує вологу, стає тоншою та вразливішою. Через це часте миття гарячою водою й агресивними засобами може посилювати сухість, свербіж і почервоніння. Тому після 65 років варто переглянути звички купання, зважаючи на стан шкіри та спосіб життя.

Про це пише Egészségkalauz.

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Скільки разів на тиждень достатньо приймати душ

Здоровим літнім людям, які самостійно доглядають за собою, часто достатньо двох-трьох повноцінних душів на тиждень. Проте це не універсальне правило: частота залежить від фізичної активності, потовиділення, стану шкіри та потреб у гігієні.

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Тим, хто займається спортом, багато рухається, працює фізично або перебуває у спекотному приміщенні, може знадобитися частіше миття. Так само не можна відкладати очищення шкіри після контакту із сечею, калом чи іншими забрудненнями.

Які ділянки тіла потрібно мити щодня

Навіть якщо людина не приймає повний душ щодня, особиста гігієна має залишатися регулярною. Насамперед потрібно щодня мити пахви, інтимні ділянки, зону навколо анального отвору, обличчя та руки. Стопи також слід регулярно очищати й оглядати, особливо за наявності діабету або проблем зі шкірою.

Важливо стежити за чистотою і сухістю шкірних складок — під грудьми, на животі та в паху. Там може накопичуватися волога, що сприяє подразненню та грибковим інфекціям.

Як правильно митися, щоб не пересушувати шкіру

Душ має тривати приблизно 5–10 хвилин. Краще використовувати теплу, а не гарячу воду: висока температура та тривале миття змивають природний захисний жировий шар шкіри.

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Для очищення варто обирати м’які засоби без ароматизаторів. Не обов’язково щоразу намилювати все тіло: гель або мило насамперед потрібні для ділянок, де накопичуються піт і забруднення. Грубі мочалки та інтенсивне тертя також краще виключити.

Після душу шкіру не слід розтирати рушником. Достатньо обережно промокнути її, а протягом кількох хвилин нанести зволожувальний крем, поки вона ще трохи волога. Корисними можуть бути засоби з гліцерином, церамідами або вазеліном.

Безпека у ванній кімнаті та коли потрібен лікар

Літнім людям із порушеннями рівноваги або труднощами під час ходьби варто подбати про безпеку: використовувати нековзке покриття, стійкі поручні та спеціальний стілець для душу. Це допомагає знизити ризик падіння на мокрій підлозі.

Якщо шкіра постійно свербить, сильно лущиться, тріскається, кровоточить або запалюється, потрібно звернутися до лікаря. Такі симптоми не завжди пояснюються віком: їх можуть спричиняти екзема, інфекції, ліки або інші захворювання.

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Душ і догляд за шкірою: що ще варто знати

Навіть звичайна послідовність миття під душем може впливати на стан шкіри. Наприклад, залишки шампуню та кондиціонера здатні накопичуватися на тілі й подразнювати його. Тому після миття волосся краще ретельно змити косметичні засоби, а вже потім очищувати шкіру.

Не менш важливими є температура води й час купання. Тривалий гарячий душ може позбавляти шкіру природних ліпідів, через що з’являються стягнутість, сухість і свербіж. Навіть якщо людина звикла митися вранці або ввечері, коротший душ із теплою водою може бути комфортнішим для чутливої шкіри.

Проблеми іноді виникають навіть через надто ретельну гігієну рук. Часте миття, гаряча вода та агресивне мило можуть пошкоджувати захисний бар’єр шкіри, провокуючи сухість і свербіж долонь. Якщо неприємні відчуття не минають, причина може бути не лише в догляді, а й у стані здоров’я.

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