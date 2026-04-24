Гастроентерологиня назвала 5 фруктів, які варто їсти щодня для ідеального травлення

Додати до раціону більше клітковини — завдання, яке багатьом здається складним. Проте гастроентерологиня, доктор медичних наук Венді ЛеБретт стверджує: секрет легкого травлення криється у звичайних фруктах.

Про це пише EatingWell.

«Фрукти — це, мабуть, один із найпростіших способів включити клітковину у свій раціон. Більшість людей люблять їх їсти, тому просто почніть із додавання однієї-двох порцій на день», — ділиться рекомендаціями лікарка ЛеБретт.

Яблука — особистий фаворит докторки. Одне середнє яблуко містить близько 4 грамів клітковини та велику кількість води, що сприяє гідратації та покращує перистальтику.

«Завдяки пребіотикам яблука сприяють розвитку корисних кишечних бактерій, що благотворно впливає на мікробіом», — зазначає гастроентеролог.

Вона радить поєднувати скибочки яблук із арахісовим маслом або сиром для ідеального ситного перекусу.

Хоча авокадо часто вважають овочем, технічно це фрукт, і він є справжнім «чемпіоном» для кишечника. Один плід містить від 9 до 10 грамів клітковини. Навіть половина авокадо на ранковому тості забезпечить організм необхідним ресурсом для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту.

Малина та чорниця — це не лише смачно, а й надзвичайно корисно. За словами лікаря, високий вміст клітковини в ягодах доповнюється потужними антиоксидантами — поліфенолами. Вони допомагають зменшити запальні процеси в організмі. Їх легко додавати до смузі, йогуртів або вживати як самостійний десерт.

Виявляється, що ківі може бути ефективнішим за деякі медикаменти.

«Існує цікаве дослідження, яке показало, що вживання ківі так само ефективне, як і добавки з клітковиною», — ділиться Венді ЛеБретт.

Вживання двох ківі на день допомагає полегшити болі в животі та нормалізувати випорожнення. Крім того, ці фрукти містять унікальний фермент актинідин, який додатково стимулює травлення.

Груша містить 6 грамів клітковини, багата на калій та має низький глікемічний індекс. Це робить її ідеальним продуктом для тих, хто контролює рівень цукру в крові.

«Груші неймовірно універсальні: їх можна додавати до салатів, супів або готувати запечену вівсянку», — радить лікарка.

На завершення гастроентеролог наголошує: головне — обирати ті фрукти, які вам смакують. Адже тільки те, що приносить задоволення, може стати сталою корисною звичкою.

Нагадаємо, якщо у вас є проблеми зі сном, фахівці радять звернути увагу на ківі як на вечірній перекус. Цей фрукт може допомогти швидше заснути та покращити якість сну завдяки тому, що сприяє виробленню серотоніну — сполуки, яка відповідає за гарний настрій і якісний відпочинок. Окрім цього, ківі містить велику кількість вітаміну С, калію та клітковини, що позитивно впливає на імунітет і роботу травної системи.