Гастроентерологи пояснили, чому ви відчуваєте здуття після здорових продуктів

Здуття живота залишається однією з найпоширеніших скарг, пов’язаних із травленням. Це відчуття переповнення, тиску або розпирання, яке інколи настільки посилюється, що люди змушені послабити одяг або відмовитися від чергового прийому їжі. Для когось ці симптоми бувають епізодичними, а для інших — перетворюються на хронічний стан, який впливає на повсякденний комфорт.

TSN.ua проаналізував матеріали Houston Methodist та BBC, щоб з’ясувати, що саме відбувається в кишківник під час здуття, як харчування впливає на реактивність травної системи та чи завжди «здорові» продукти працюють на користь організму.

Що відбувається в організмі під час здуття

Гастроентерологиня Х’юстонської методистської клініки Фіналі Патель пояснює: здуття — суб’єктивний симптом: у двох різних людей однакова кількість газів у кишківнику може давати абсолютно різні відчуття. Часто проблема полягає не у надлишку газів, а в тому, що кишківник реагує на їхню присутність надто чутливо. Таке трапляється через сукупність процесів: активне бродіння їжі, затримку газів, підвищену чутливість нервових закінчень, зміни у мікробіомі або гормональні коливання. Наприклад, у жінок перед менструацією організм утримує більше рідини та солей, що теж здатне посилювати дискомфорт.

Часто здуття сигналізує про інші процеси в організмі. Найчастіше цей симптом супроводжує синдром подразненого кишківника — понад 90% людей із цим діагнозом відзначають регулярні епізоди дискомфорту. Подібні прояви виникають і під час надмірного бактеріального росту у тонкому кишківнику, при запорах, харчовій непереносимості (лакто- чи фруктозній), диспепсії або целіакії, коли глютен ушкоджує слизову тонкого кишківника. Якщо здуття триває довго, супроводжується втратою ваги, появою крові в калі, повторними порушеннями випорожнень або болем, медична консультація є обов’язковою.

Зв’язок стресу та здуття

Тривога та емоційне напруження можуть значно посилювати симптоми. Через так звану кишково-мозкову вісь стрес впливає на роботу кишківника: змінює моторику, підвищує чутливість нервів і може викликати здуття навіть без змін у харчуванні.

Патель зазначає, що регулярні фізичні вправи, майндфулнес і техніки релаксації допомагають зменшити реактивність травної системи.

Чому «здорові» продукти інколи викликають здуття

Дієтологиня Лаура Тілт пояснює: певні поживні продукти містять типи вуглеводів, які погано засвоюються й ферментуються бактеріями у кишечнику. Це нормальний процес, але в чутливих людей він проявляється дискомфортом.

До таких продуктів належать:

цибуля та часник, багаті на фруктани;

пшениця та хліб, особливо у великих кількостях;

бобові, які містять рафінозу — газоутворювальний вуглевод;

молоко, йогурт і морозиво — через лактозу, яку не всі перетравлюють;

газовані напої та жувальна гумка, що сприяють ковтанню повітря.

Тілт зауважує, що у разі проблем з пшеницею важливо виключити целіакію — для цього потрібні аналізи крові, і глютен має залишатися в раціоні до тестування.

Продукти, які можуть зменшити здуття

Дослідження показують, що деякі продукти, навпаки, допомагають полегшити стан:

кефір — завдяки живим бактеріям, які підтримують мікробіом і краще переносяться людьми з непереносимістю лактози;

ківі, що містить клітковину та фермент актинідин, який допомагає роботі кишківника;

насіння льону, яке підтримує регулярність випорожнень і рідко спричиняє газоутворення;

олія перцевої м’яти в капсулах, що знімає спазми кишкових м’язів у пацієнтів із СРК.

Коли варто звернутися до гастроентеролога

Лікарі радять почати з простих змін: їсти повільніше, уникати великих порцій жирної їжі, зменшити кількість газованих напоїв, не жувати гумку, більше ходити після прийому їжі. Ведення харчового щоденника допомагає зрозуміти, які саме продукти викликають реакцію. Симетикон, пробіотики або м’ятні капсули можуть полегшувати симптоми, але добавки з клітковиною треба вводити поступово — надто швидке збільшення її кількості, навпаки, може посилити здуття.

До гастроентеролога варто звернутися, якщо здуття триває довго, повторюється щодня або заважає звичному життю. У таких випадках фахівець може призначити дихальні тести, ендоскопію чи інші методи діагностики, щоб виявити справжню причину та підібрати індивідуальні рекомендації.

Фахівці наголошують: уважність до харчування, зменшення стресу та своєчасна медична консультація допомагають повернути комфорт і контроль над самопочуттям.

