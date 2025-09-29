Геомагнітні бурі впливають на серце: медики попередили жінок про небезпеку

Сонячні спалахи і серцеві напади / © Credits

Вибухове зростання сонячних бур може спричинити масову загрозу для здоров’я. Нові дослідження показали, що дедалі частіші сонячні бурі здатні викликати різке збільшення серцевих нападів серед населення планети.

Про це пише dailymail із посиланням на фахівців з Національного інституту космічних досліджень (INPE, Бразилія) та їхнє дослідження в Nature Communications Medicine.

Вчені з’ясували, що у жінок кількість інфарктів у дні, коли відбуваються геомагнітні збурення, зростає майже утричі.

Захисне магнітне поле Землі, яке створюється рухом розплавленого заліза та нікелю у ядрі планети, зазвичай блокує небезпечну сонячну радіацію. Але саме зміни у його роботі здатні впливати на людський організм.

За словами дослідників, сонячна активність може порушувати біоритми та гормональний баланс — зокрема рівень мелатоніну та серотоніну, що відповідають за тиск, роботу серця та інші життєво важливі функції.

Найвразливішою групою виявилися жінки віком від 31 до 60 років.

При цьому в цілому чоловіки страждають від інфарктів удвічі частіше, незалежно від активності Сонця.

Крім ризику серцевих нападів, підвищена сонячна активність несе й інші небезпеки:

збільшення впливу ультрафіолетового випромінювання (ризик раку шкіри та ураження очей);

зміни в іоносфері, які можуть позначатися на погоді та погіршувати дихання у людей з астмою;

перебої у роботі супутників, зв’язку та навіть можливі масштабні відключення електроенергії.

Дослідження INPE, проведене у 1998–2005 роках, базувалося на аналізі даних 1 340 пацієнтів (871 чоловік і 469 жінок). Виявлено чіткий зв’язок між геомагнітними бурями та підвищеною кількістю серцевих нападів.

NASA тим часом попереджає, що Сонце входить у фазу підвищеної активності, яка може призвести до потужніших бур, масштабних відключень електроенергії та глобальних проблем зі зв’язком.

