Герпес на губах: чому виникає і як швидко його позбутися

Повністю позбутися вірусу герпесу неможливо / © Pexels

Герпес — це вірусна інфекція, що викликає появу болючих пухирців на шкірі або слизових оболонках. Лікування включає застосування противірусних препаратів, які допомагають зменшити симптоми і скоротити тривалість хвороби.

Як передається герпес

Причиною герпесу на губі є поцілунок або дотик до шкіри біля рота, інфікування відбувається під час контакту зі слизовими оболонками та виділеннями з області інфекції (виразок і пухирців).

Інші шляхи передавання вірусів герпесу:

контакт зі шкірою. Вірус простого герпесу (ВПГ) може передаватися під час контакту з інфікованою шкірою (наприклад, під час рукостискання)

спільне використання предметів особистої гігієни. Герпес може передаватися через зубні щітки, бальзами для губ або бритви, якщо зазначені предмети контактують з інфікованими секретами або виразками

пологи. ВПГ може передатися від матері до новонародженого під час проходження через родові шляхи

годування груддю. У разі виразок і пухирців на шкірі в зоні грудей дитина може інфікуватися під час годування

Як лікувати герпес

Повністю позбутися вірусу герпесу неможливо, він залишається в організмі до кінця життя. Утім, сучасні противірусні препарати дозволяють скоротити тривалість висипу, зменшити біль і дискомфорт, знизити частоту рецидивів. Найкращий ефект дає лікування, розпочате відразу після появи перших симптомів. Медпрепарати для лікування герпесу має призначити лікар, який врахує важкість захворювання, супутню патологію та можливі протипоказання. Якщо рецидиви виникають часто, варто обговорити з лікарем доцільність постійної профілактичної терапії.

Що провокує рецидив герпесу

До повторного спалаху вірусу герпесу призводить ослаблення імунної системи (наприклад, після хірургічного втручання або трансплантації органів).

Інші фактори ризику рецидиву герпесу:

хронічний емоційний стрес

підвищена температура

вплив сонячного випромінювання

травми або пошкодження шкіри

інфекційні захворювання (наприклад, грип, застуда)

зневоднення організму

незбалансоване харчування

вплив сухого, жаркого чи холодного повітря

Важливо: під час висипання на губах дуже важливо не торкатися руками до висипань, після контакту з ураженою ділянкою дотримуватися суворої гігієни рук, до повного одужання використовувати індивідуальний посуд, рушники.

Раніше повідомлялося, що понад 3,7 мільярда людей у світі віком до 50 років інфіковані вірусом простого герпесу І типу (HSV-1). А ще майже 500 мільйонів людей мають вірус герпесу II типу (HSV-2), що частіше спричиняє генітальні прояви інфекції.