Гіркий присмак схуднення: вчені попередили про дивний побічний ефект "Оземпіка"

Лікарі виявили новий побічний ефект «Оземпіка» / © Associated Press

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Дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі після аналізу даних зі 170 медичних центрів світу виявили, що пацієнти з діабетом 2 типу, які приймають препарати GLP-1, зокрема «Оземпік», мають підвищений ризик розвитку розладів смаку та нюху. Вчені дійшли такого висновку, порівнявши медичні картки 439 тисяч людей, які приймали ці ліки з групою людей аналогічного віку, які використовували інші медикаменти.

Про це пише Gizmodo.

Ризик сенсорних розладів

Попри те, що ліки типу GLP-1 (активна речовина яких — семаглутид) значно покращили лікування діабету та ожиріння, жоден медикамент не є абсолютно безпечним. Згідно з опублікованими результатами, загальна поширеність нових порушень є вкрай низькою, проте пацієнти, які приймали GLP-1, мали на 48% вищу ймовірність їхнього розвитку. Зокрема, проблеми зі смаком або запахом (такі як втрата чи спотворення відчуттів) діагностували у 0,37% користувачів GLP-1 порівняно з 0,22% тих, хто не приймав препарат.

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«Це дослідження вказує на те, що агоністи рецепторів GLP-1 можуть бути пов’язані з вищим ризиком порушень нюху та смаку», — розповів співавтор дослідження Нір Зонтаг.

Необхідність подальших досліджень

Оскільки це дослідження є виключно обсерваційним, воно не може остаточно довести безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між прийманням ліків та втратою нюху. Деякі попередні роботи навпаки вказували на те, що використання GLP-1 людьми з ожирінням може покращувати ці відчуття. Проте фахівці закликають лікарів і пацієнтів бути уважними, адже раннє виявлення проблеми дозволяє успішно застосувати спеціальні тренування для відновлення сенсорних функцій.

«Хоча абсолютний ризик низький, клініцисти та пацієнти повинні знати про ці потенційні сенсорні зміни, оскільки вони можуть вплинути на харчові вподобання, харчування та якість життя», — наголосив Зонтаг.

Нагадаємо, препарати «Оземпік», «Вегові» та «Мунджаро» вже давно припинили бути лише засобами для контролю ваги та рівня цукру у крові. Сьогодні вчені дедалі частіше говорять про інший, набагато складніший ефект цих ліків для мозку.

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