Гірше за каву: що категорично не можна пити перед сном, щоб виспатись

Сон / © pexels.com

Сьогодні кожен третій мешканець планети не отримує рекомендованої норми безперервного сну, яка становить сім-вісім годин на добу. У пошуках порятунку від безсоння багато хто звертається до раціону, але саме тут ховається головний ворог якісного відпочинку.

Про це пише Parade.

За словами докторки Анни Марі Морс, неврологині та спеціалістки з порушень сну, алкоголь є найбільш розповсюдженим засобом для «самолікування». Люди вірять, що келих спиртного допомагає швидше розслабитися та заснути. Однак правда виявилася шокуючою: алкоголь не сприяє сну, а навпаки — грубо його порушує.

«Алкоголь пригнічує фазу швидкого сну (REM-сон), нашу стадію яскравих сновидінь, яка також важлива для пам’яті, обробки емоцій, творчості та настрою», — заявила докторка.

Хоча спиртне може прискорити момент засинання, якість такого відпочинку залишається низькою. Алкоголь перешкоджає зануренню у глибокий сон, роблячи його поверхневим. Це призводить до частих пробуджень протягом ночі. Крім того, мочегонний ефект змушує організм частіше подавати сигнали про необхідність відвідати туалет.

Не менш небезпечним є вплив алкоголю на м’язи дихальних шляхів.

«Вживання алкоголю збільшує ризик проблем із диханням під час сну, зокрема хропіння та апное, через розслаблюючу дію на м’язи верхніх дихальних шляхів», — підкреслює лікарка.

Чому навіть келих вина за вечерею — це ризик

Доктор Майкл Градісар, дослідник сну та клінічний психолог, зазначає, що ефективність алкоголю як заспокійливого швидко зникає. Організм звикає до дози, і людям доводиться пити більше, щоб досягти того ж ефекту сонливості.

«В середньому ваш організм переробляє одну стандартну порцію алкоголю на годину. Чрезмірне вживання навіть на початку дня може призвести до того, що стимулююча дія залишиться активною до моменту відходу до сну», — пояснює докторка.

Вона додає, що стандартний келих вина об’ємом 150 мл у ресторанах часто перетворюється на 250 мл, що значно збільшує навантаження на систему.

Як навчитися засинати без алкоголю

Якщо ви вирішили відмовитися від «алкогольного снодійного», будьте готові до того, що спочатку сон може погіршитися. Проте цей етап є тимчасовим і необхідним для відновлення організму.

Для розслаблення експерти радять:

Замінити алкоголь: спробуйте безалкогольне пиво, вино без вмісту спирту або трав’яні чаї (ромашка, меліса, пасифлора). Слідкуйте лише за вмістом цукру.

Дихальні вправи: 5-10 хвилин повільного діафрагмального дихання.

Медитація: коротка керована практика допоможе зняти напругу.

Ритуал розслаблення: приглушіть світло, відкладіть гаджети та почитайте книгу.

Сомнологи наголошують: якщо ви вживали алкоголь тривалий час, перед повною відмовою варто проконсультуватися з лікарем, щоб розробити безпечний план відновлення здорового сну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато хто пов’язує безсоння з надмірним вживанням кави або стресом. Однак нове наукове дослідження припускає, що причиною порушення сну можуть бути й повсякденні пластикові речі, які нас оточують.

Вчені висунули гіпотезу, що певні хімічні сполуки, присутні в пластику, здатні впливати на цикл сну та пробудження людини подібно до кофеїну. За їхніми словами, ці речовини можуть збивати наш «внутрішній годинник», зміщуючи циркадні ритми в середньому на 17 хвилин.