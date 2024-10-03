Хірург прооперував пацієнта армійським ножем, яким нарізав собі обід: чим це закінчилося

У Великій Британії хірург використав швейцарський армійський ніж, щоб розрізати грудну клітку пацієнта із зупинкою серця, бо не зміг знайти стерильний скальпель.

Про це пише Metro.

Пацієнт, який проходив лікування в Королівській окружній лікарні Сассекса в Брайтоні в грудні 2023 року, вижив, але внутрішні документи свідчать про те, що колеги вважали поведінку хірурга "сумнівною".

Фонд NHS, який керує лікарнею, University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust, заявив, що пацієнту мала бути проведена невідкладна операція, але перед тим, як він потрапив до операційної, у нього сталася зупинка серця, що означало необхідність надання життєво важливої допомоги.

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Головна лікарка фонду, професорка Кетрін Урч, сказала: "У грудні 2023 року у пацієнта, якому мали зробити невідкладну операцію, сталася зупинка серця перед тим, як його доправили до операційної, і в результаті він потребував негайної допомоги для порятунку життя. Життя пацієнта, на щастя, було врятовано завдяки діям хірургічної команди, але всі причетні визнали, що дії, вжиті в той момент, виходили за рамки звичайних процедур і не повинні були бути необхідними".

Було встановлено, що хірург використовував ніж, яким він зазвичай ріже фрукти на обід.

"Хірург, який брав участь в інциденті, повідомив про нього, і разом з усією командою вони проаналізували те, що сталося, щоб винести уроки. Пацієнт був повністю поінформований в рамках нашого зобов'язання бути відвертими, і в результаті команда швидко внесла зміни, а також поділилася своїм досвідом з колегами на нарадах з питань безпеки пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

Професор Грем Постон, експерт-свідок з питань клінічної недбалості та колишній хірург-консультант, розповів: "Це мене дивує і обурює. По-перше, складаний ніж не є стерильним. По-друге, він не є операційним інструментом. І, по-третє, весь набір мав бути там".

Ніша Шарма, головна юристка юридичної фірми Slater and Gordon, яка представляє інтереси пацієнтів та їхніх родин у справах, пов'язаних з низькими стандартами надання медичної допомоги в Королівському Сассексі, сказала: "Протягом декількох місяців ми були шоковані новими подробицями, що з'являються в Королівському Сассексі, але цей випадок, пов'язаний з хірургом, який використовував власний складаний ніж, є абсолютно жахливим. Факти, які розкриваються про практику в цій лікарні, справді шокують громаду – люди, які живуть у Брайтоні, покладаються на Королівський Сассекський госпіталь для власного здоров'я та здоров'я своїх родин, і це ще одна причина для їхнього глибокого занепокоєння".

Нагадаємо, 37-річний чоловік з'їв "чарівні" гриби та залишився без пеніса. Це перший задокументований випадок синдрому Клінгсора, пов'язаного з псилоцибіном, коли людина з психологічними розладами самостійно завдає шкоди своїм геніталіям.

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