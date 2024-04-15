Хірурги помітили дивне утворення у мозку 8-річної дівчинки: те, що це було насправді, нажахало їх

Вважають, що воно росло протягом усього життя дитини.

Восьмирічній дівчинці хірургічно видалили масивне пасмо волосся зсередини її мозку.

Про це пише Mirror.

Юна пацієнтка з Джалал-Абадської області Киргизстану була доставлена на операцію після того, як сканування виявило велике утворення в четвертому шлуночку її мозку.

Із мозку дитини видалили пасмо волосся / Фото: Kyrgyz Ministry of Health

Команда медиків прооперувала дитину в лікарні Джал у Бішкеку.

Експерти були приголомшені, коли вони відкрили її голову і виявили, що маса, яку вони бачили на сканах мозку, була повністю зроблена з волосся.

Із мозку дитини видалили пасмо волосся / Фото: Kyrgyz Ministry of Health

На післяопераційному знімку видно пасмо, яке, як видається, має довжину близько 90 см. Медичний персонал вважає, що волосяна маса росла протягом життя дівчинки.

Із мозку дитини видалили пасмо волосся / Фото: Kyrgyz Ministry of Health

Про це йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я Киргизстану: "Новоутворення містило пучок волосся, яке, очевидно, росло протягом усього життя дитини до надходження до лікарні. Волосся мало корінь на дні шлуночка і могло бути спричинене аномалією внутрішньоутробного розвитку. Подальший ріст волосся становив би загрозу для здоров'я пацієнта".

Нагадаємо, хірурги відрізали чоловікові здорові пальці після того, як рідкісна хвороба довела його до відчаю. Якби медики не погодилися, він зробив би це самотужки.

Читайте також: