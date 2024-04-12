Хірурги відрізали чоловікові здорові пальці після того, як рідкісна хвороба довела його до відчаю

Лікарі відрізали чоловікові пальці, хоча з ними фізично все було гаразд, після того, як він погрожував зробити це сам, якщо вони не погодяться.

Про це пише Metro.

20-річний пацієнт страждав на "дисфорію ідентичності цілісності тіла" (BIID) - рідкісний розлад, за якого уявний образ тіла людини не відповідає тому, що вона може бачити.Він може мати смертельні наслідки, якщо люди намагаються впоратися з ним за допомогою саморобної хірургії.

У світі зафіксовано лише близько 200 випадків такого розладу, зокрема випадок з жінкою, яка хотіла бути сліпою, а не користуватися власними очима.

В офіційному звіті про цей випадок, опублікованому минулого місяця, розповідається, що канадський амбідекстр від дитинства ненавидів четвертий і п'ятий пальці своєї лівої руки і регулярно бачив нічні жахи про те, як вони горять або гниють.

Він відчував "непереборний" дистрес від присутності цих пальців, визнаючи їхню приналежність, але вважаючи, що вони "не повинні належати його тілу", - йдеться у звіті.

Чоловік, який працював на лісопилці, розглядав можливість "побудувати невелику гільйотину, щоб відрізати собі пальці", оскільки не міг уявити собі життя з ними впродовж наступних років.

Він звернувся за медичною допомогою і погодився спочатку пройти курс терапії, щоб впоратися з переживаннями.

Протягом семи місяців він проходив когнітивно-поведінкову терапію та приймав антидепресант та антипсихотичний препарат щодня.

Але у звіті про клінічні випадки йдеться: "Дистрес посилювався під час терапевтичних сеансів, що містили експозицію, вправи з дзеркалом та десенсибілізацію. Він пов'язував свій стан із гендерною дисфорією".

Після того, як це не допомогло, психіатр погодився направити чоловіка до хірурга-ортопеда, і через шість місяців процедуру було призначено в місцевій лікарні.

У звіті йдеться про те, що "після операції жахи припинили снитися одразу, разом з емоційним розладом".

Пацієнт не повідомляв про фантомний біль під час місячного спостереження і сказав, що це не вплинуло негативно на його спритність.

"Насправді, він повідомив, що без двох пальців він може використовувати руку так, як він її собі уявляв, і пальці йому не заважають", - йдеться у звіті.

Раніше ці пальці випадково хапалися за все, коли він їх згинав. Він перемагав у змаганнях з армреслінгу, міг їздити на чотирьох колесах, продовжував працювати руками без жодних проблем.

Хоча чоловік, який побажав залишитися анонімним, був стурбований тим, як він буде пояснювати відсутність пальців потенційним дівчатам, він в цілому був дуже задоволений і сказав, що ні про що не шкодує і "тепер може насолоджуватися нормальним життям".

За інформацією клініки Клівленда, це виснажливий стан, який може вразити будь-яку частину тіла, але найчастіше страждають: нога, рука, палець, палець на нозі, око, вухо, зуби.

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Пацієнти усвідомлюють, що частина тіла здорова. Її все ще можна відчувати, використовувати і рухати, але пацієнти не вважають, що вона повинна їм належати, і хочуть жити без неї. Вони можуть вважати, що буквальне видалення зуба вирішить їхні проблеми, але "на жаль, немає способу дізнатися, чи допоможе ампутація досягти цієї мети".

У тематичному дослідженні йшлося про етичні міркування щодо ампутації фізично здорових частин тіла.

"Наразі недостатньо доказів і довгострокових досліджень ефективності, щоб зробити хірургічне втручання першочерговим методом лікування", - йдеться у дослідженні.

Лікарі більш охоче оперували в цьому випадку, оскільки мова йшла лише про два пальці, які можна було видалити простіше, ніж цілу руку або ногу, як це відбувається за більш типових формах BIID.

Нагадаємо, комікесі ампутували сідниці після того, як вони затверділи в літаку через сумнівну операцію. Хірургам довелося вирізати майже три чверті тканин з її сідниць.

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