Хірурги врятували чоловіка, якому ведмідь роздер обличчя: який він зараз має вигляд (фото)

У Таїланді хірурги врятували життя чоловіка, якому ведмідь роздер обличчя, та показали, який він зараз має вигляд.

Як повідомляє Need To Know, 60-річний пацієнт був на риболовлі, коли на нього напав азійський чорний ведмідь. Тварина з такою силою вдарила його по обличчю, що чоловіка майже не можна було впізнати.

Рибалці відірвало ніс і верхню половину рота. Його шия і живіт також були пошкоджені ведмедем, хоча основний удар припав на обличчя.

Велика втрата тканин була усунена за допомогою складної і життєво важливої операції, яка спрацювала всупереч усім обставинам.

Після негайного лікування, спрямованого на стабілізацію стану пацієнта, комп'ютерна томографія та подальші аналізи виявили справжній масштаб пошкоджень.

Реконструкція обличчя після нападу ведмедя / Фото: Science Direct

Пацієнта перевели до іншої клініки, щоб розпочати процес складної реконструкції обличчя.

Реконструкція обличчя після нападу ведмедя / Фото: Science Direct

"Багатоетапна стратегія хірургічного лікування" містила очищення, видалення всього правого очного яблука та покриття дефекту безшкірним клаптем, взятим зі стегна пацієнта. Наступним етапом лікування стала реконструкція носа.

Реконструкція обличчя після нападу ведмедя / Фото: Science Direct

Пацієнт продемонстрував неймовірне одужання. Вже через два місяці він знову дихав ніздрями, зміг розплющувати і заплющувати око, що залишилося, і їсти ротом.

Реконструкція обличчя після нападу ведмедя / Фото: Science Direct

"Цей випадок демонструє, що задовільних результатів можна досягти, використовуючи добре сплановану багатоетапну стратегію реконструкції", - сказав провідний автор дослідження Нуттхавут Акаранучат.

Нагадаємо, у Львові нейрохірурги провели складну операцію з видалення пухлини головного мозку. Під час хірургічного втручання пацієнт був при тямі та розмовляв.

Читайте також: