Хлопчик проковтнув 20 магнітів: лікарі Охматдиту врятували дитину (фото)

На першому ж рентген-знімку спеціалісти побачили у травному каналі дитини цілу групу сторонніх тіл. Виявилося, що це магнітний конструктор.

Лікарі НДСЛ "Охматдит" врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів іграшкового конструктора. Дитині провели невідкладну операцію.

Про це повідомили на Facebook-сторінці НДСЛ "Охматдит".

До медиків звернулися батьки хлопчика і повідомили про його скарги на біль у животі. Спеціалісти відділення екстреної медичної допомоги провели огляд і зібрали анамнез, після чого скерували дитину на інструментальне обстеження.

На першому ж рентген-знімку спеціалісти побачили, що у травному каналі дитини є ціла група сторонніх тіл. Виявилося, що це магнітний конструктор: 20 магнітів були розташовані у різних частинах шлунково-кишкового тракту, але були зʼєднані між собою.

Консиліум лікарів вирішив провести термінову операцію, адже кожна година очікування могла погіршити стан хлопчика.

"Відмінність магнітів від інших сторонніх тіл, які можуть проковтнути діти, полягає у їх притягненні один до одного та защемленні тканин. Як наслідок, виникають зони некрозу (змертвіння), перфорації порожнистих органів, шлунково-кишкові непрохідності тощо", – звернули увагу в Охматдиті.

Лікарі Охматдиту врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів / Фото: НДСЛ Охматдит

Під час операції медикам вдалося захопити перший магніт і витягти його разом із ланцюжком з 18 елементів конструктора. Проте один магніт залишився, спеціалісти не мали змоги видалити його ендоскопічно, тож за справу взялися хірурги. Вони провели лапаротомію та ретельну ревізію органів черевної порожнини. Хірурги виявили п’ять перфоративних отворів та останній елемент конструктора. Всі отвори були закрито, а магніт видалено.

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Лікарі Охматдиту врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів / Фото: НДСЛ Охматдит

Зараз дитина проходить післяопераційний курс лікування та реабілітації.

Медики також дали пораду, як діяти в разі, якщо ваша дитина щось проковтнула або поперхнулась.

"Не намагайтесь дістати предмет самостійно, не викликайте в дитини блювання та не годуйте її. У такому випадку необхідно негайно звернутись за медичною допомогою!" – наголосили в Охматдиті.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі медики врятували хлопчика, який був у стані клінічної смерті. За життя дитини боролися 77 хвилин.

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