Хлопчику з епілепсією вперше у світі встановили пристрій для контролю нападів

Школяр із важкою формою епілепсії став першим у світі пацієнтом, який випробував новий пристрій, прикріплений до черепа, що забезпечив йому "набагато кращу якість життя".

Про це повідомляє BBC.

Нейростимулятор, який посилає електричні сигнали глибоко в мозок, зменшив кількість денних нападів 13-річного хлопця на 80%.

Оран Ноулсон із Сомерсета має синдром Леннокса-Гасто, стійку до лікування форму епілепсії, яка розвинулася у нього у віці трьох років. Відтоді він страждає на щоденні напади, кількість яких сягає від двох десятків до сотень, а під час деяких з них він падав на землю, сильно трясся і непритомнів. Його мама, Джастін, розповіла, що іноді він припиняв дихати і потребував невідкладної медичної допомоги, щоб його реанімувати.

У жовтні хлопця прооперували в лондонській лікарні Грейт Ормонд-стріт в рамках випробувань і встановили нейромедіатор Picostim. Нейропередавач випромінює постійний імпульс струму, який має на меті блокувати або порушувати аномальні сигнали, що спричиняють напади. Судоми виникають, коли в мозку відбуваються аномальні сплески електричної активності.

Джастін поділилася, що відтоді, як йому встановили новий пристрій, він став щасливішим і має "набагато кращу якість життя". Мама Орана пояснила, як епілепсія домінувала в його житті, і сказала, що вона "забрала в нього все дитинство". Оран страждає на аутизм і СДУГ, але його мама каже, що епілепсія є найбільшою перешкодою для нього.

Оран бере участь у зовнішньому проєкті CADET – серії випробувань, які оцінюють безпеку та ефективність глибокої стимуляції мозку за важкої форми епілепсії.

Під час операції два електроди ввели глибоко в мозок Орана, поки вони не досягли таламуса – ключової станції передавання інформації між нейронами. Похибка під час розміщення електродів становила менше міліметра. Кінці проводів були підключені до нейростимулятора – пристрою площею 3,5 см і товщиною 0,6 см, який помістили в прогалину в черепі Орана, де була видалена кістка. Потім нейростимулятор вкрутили в навколишній череп, щоб закріпити його на місці.

Глибоку стимуляцію мозку вже намагалися застосовувати для лікування дитячої епілепсії, але досі нейростимулятори розміщували в грудній клітці, а до мозку підводили дроти.

Мартін Тісдалл, головний хірург, розповів: "Ми сподіваємося, що це дослідження дозволить нам визначити, чи є глибока стимуляція мозку ефективним методом лікування цього важкого типу епілепсії, а також розглянемо новий тип пристрою, який особливо корисний для дітей, оскільки імплантат розташований в черепі, а не в грудній клітці. Ми сподіваємося, що це зменшить потенційні ускладнення".

Коли пристрій увімкнений, Оран не відчуває його, і він може підзаряджати його щодня через бездротові навушники, продовжуючи жити своїм життям.

У рамках дослідження ще трьом дітям із синдромом Леннокса-Гасто буде встановлено нейростимулятор глибинних відділів мозку.

Джастін сказала, що вона з нетерпінням чекає на наступний етап дослідження: "Команда повернула нам надію... Тепер майбутнє має світліший вигляд".

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