Хлопчику загрожує довічна інвалідність після того, як вчитель змусив його присідати

У 13-річного китайського хлопчика діагностували рабдоміоліз, стан, що загрожує життю, після того, як у літньому таборі його змусили зробити 1000 присідань як покарання.

Про це повідомляє Oddity Central.

Мама-одиначка Лу з міста Цзінін, що в китайській провінції Шаньдун, нещодавно розповіла трагічну історію про те, як її син-підліток зазнав тілесного покарання, яке загрожувало залишити його інвалідом на все життя. Все сталося минулого літа, коли хлопчика записали до 7-денного табору, де він міг спілкуватися з іншими дітьми та займатися фізичними вправами. Все було гаразд до дня випуску, коли батьки отримали фотографії з церемонії, на яких їхній син мав помітно червоні очі та сумний вираз обличчя. Батько помітив, що одна з ніг хлопчика має дивний вигляд, але коли вони запитали про нього організаторів табору, їм відповіли, що все гаразд. Лише коли вони поїхали за ним, то зрозуміли всю серйозність ситуації. Їхній 13-річний хлопчик чекав на них на табуреті, бо ледве тримався на ногах.

Розпитавши сина, батьки дізналися, що перед випускним вечором один із вчителів спіймав його за розмовою з іншими дітьми під час муштри і наказав йому зробити 1000 присідань як покарання. Після 200 присідань він впав на землю від болю в м'язах, але замість того, щоб допомогти йому, вчитель штовхнув його ногою і залишив корчитися на підлозі від болю. Йому допомогли піднятися з підлоги і посадили на стілець.

Коли 13-річний хлопчик поскаржився на сильний біль, його батько попросив одного з викладачів табору супроводжувати його до найближчої лікарні, щоб перевірити його ноги, тож вони поїхали до місцевої народної лікарні округу Цзясян, де йому поставили діагноз "просте розтягнення м'язів" і дали мазь. Однак у наступні дні ноги хлопчика боліли так сильно, що він не міг ні ходити, ні навіть спати вночі, тому батьки відвезли його до лікарні при Цзінінському медичному коледжі, де лікарі поставили йому діагноз рабдоміоліз.

Хлопчику загрожує інвалідність через покарання вчителя

Рабдоміоліз – це небезпечний для життя стан, який зазвичай спричиняється високоінтенсивними фізичними вправами протягом короткого періоду часу. Він спричиняє швидке руйнування скелетних м'язів і, якщо його не лікувати, може вразити печінку та нирки. У випадку з хлопчиком стан був спричинений великою кількістю присідань. Ситуація була настільки серйозною, що лікар негайно пересадив його в колісне крісло.

Після 13 днів лікування в лікарні при Цзінінському медичному коледжі підлітка виписали, але він так і не одужав повністю. Зараз, у свої 14 років, неназваний хлопчик все ще не може вести нормальний спосіб життя і, швидше за все, ніколи не зможе займатися серйозними фізичними навантаженнями. Його м'язи ніг атрофовані, у нього пошкоджені печінка і нирки.

Лу розповіла, що після жахливого випробування, яке пережив їхній син, вони спробували поговорити з організаторами табору про фізичне насильство, якого зазнала їхня дитина. Хоча спочатку всі заперечували будь-які правопорушення, коли інші діти підтвердили його розповідь, вони зізналися в тілесному покаранні. Після переговорів між батьками та організаторами табору була досягнута мирова угода, і наразі тривають юридичні процедури.

Нагадаємо, через відео з TikTok 8-річний хлопчик у Львові вставив собі в анус деталь Lego. Під час огляду пацієнта, якого до лікарні доправили батьки, було виявлено пошкодження слизової товстої кишки.

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