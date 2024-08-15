Хлопець не спав 12 днів поспіль: лікарка назвала це "повним божевіллям" та розповіла про наслідки

Хоча така стійкість проти сну, безперечно, чудова, експерти попереджають, що ціна може бути жахливою.

Чоловік побив світовий рекорд Гіннесса, добровільно уникаючи сну протягом 12 днів поспіль, що спричинило серйозні побоювання щодо стану його здоров'я. 19-річний ютубер Norme примудрився досягти приголомшливих 264 годин і 24 хвилин без сну, тоді як екстрені служби, такі як швидка допомога та поліція, стояли біля його будинку, напоготові втрутитися.

В інтерв'ю Daily Star лікарка прокоментувала його "виклик".

Медикиня Дебора Лі з Dr Fox Online Pharmacy розповіла, що відбувається – як фізично, так і морально – без сну протягом тривалого періоду часу: "Я думаю, що це повне безумство. Якщо ви хочете вбити себе, це жалюгідний, затяжний спосіб зробити це. Існує дуже рідкісний, генетично успадкований стан, званий фатальним безсонням. Після того, як настає безсоння, середня тривалість життя становить від трьох місяців до трьох років. Ліків від нього немає. Навіщо комусь у здоровому глузді хотіти наражати себе на щось подібне? Зрештою, що може бути приємніше, ніж забиратися у своє прекрасне ліжко щоночі, притискатися до неї і засинати? Це не просто необхідність, це одне із задоволень життя!".

Ми всі знайомі з результатами поганої ночі: буркотливий настрій, біль в очах та розумова млявість. Але якщо це лише після однієї ночі без сну, уявіть собі повну хронологію. Лікарка поділилася, що відсутність сну навіть протягом одного дня може імітувати наслідки перевищення допустимої норми алкоголю. Ситуація може загостритися до четвертого дня, коли почнуть підкрадатися галюцинації та марення.

Дебора Лі поділилася, що відбувається з нашим розумом та тілом на кожному етапі.

День перший

Відчуття сонливості після того, як ми пропустили цілий день сну, це більше, ніж просто дискомфорт; воно робить вас дратівливим, менш зосередженим і з повільнішими реакціями, що лякає схожими на перевищення допустимої норми алкоголю для водіння, при вмісті алкоголю в крові 0,1 відсотка. Чекайте на туман у голові, сильного бажання їсти та на темні кола під очима.

День другий

На 36-годинній позначці ваше тіло волає до сну, що призводить до мимовільних мікроснів. Це коли ви засинаєте всього на декілька секунд, часто не усвідомлюючи цього. Ваша здатність концентруватися знижується, як і здатність вивчати нові речі, орієнтуватися в соціальних взаємодіях і запам'ятовувати деталі, не кажучи вже про затримку часу реакції та потенційного двоїння в очах.

І якщо цього було недостатньо, ваша імунна відповідь отримує удар через зростання запалення. Настає повне виснаження.

День третій

Після 48 годин без сну всі перераховані вище симптоми погіршуються. Ви можете почуватися дратівливим, тривожним та напруженим. Можуть розвинутися слухові або зорові галюцинації або марення. Ви можете відчувати деперсоналізацію, ніби ви перебуваєте поза власним тілом. Вам може бути важко складати речення під час розмови.

День четвертий

Після 72 годин позбавлення сну настане крайнє виснаження та втома. Галюцинації та марення стануть більш частими та сильними. Наприклад, ви можете почути гавкіт собаки, коли його немає. Мікросон стає більш поширеним.

Ясне мислення стає неможливим. Почуття деперсоналізації дуже сильне.

День п'ятий

96 годин або більше без сну може призвести до повномасштабного психозу, спричиненого позбавленням сну, який характеризується важкими галюцинаціями та маренням. Ефекти позбавлення сну часто досягають піку на п'ятий день, а потім настають безпрецедентні наслідки.

Зважаючи на те, що Norme вдалося не спати ще сім днів, вплив на його організм, безперечно, буде значним — звідси й переконання лікарки, що випробування — "повне божевілля". Дебора пояснила, що сон має вирішальне значення для повсякденних функцій організму, і дорослі повинні прагнути як мінімум сім годин сну на добу. Без цього ви можете налаштувати свій організм на погане самопочуття.

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Навіть короткочасні періоди позбавлення сну можуть підвищити ваші шанси захворіти, а експертка попереджає, що ваша імунна система отримує удар. Професіоналка наголосила на необхідності сну для підтримки мозкової активності, а збої у спогадах у цих областях можуть означати постійні проблеми для особистих стосунків.

Лікарка додала: "Достатній сон має вирішальне значення для хорошого здоров'я. Дорослим необхідно мати сім годин якісного сну на добу. Навіть короткочасні періоди позбавлення сну спричиняють у вас відчуття втоми, сонливості та зниження загальної працездатності. Сон так само важливий, як і інші основні функції, такі як дихання, їжа та пиття".

Нагадаємо, вчені назвали продукт, відмова від якого подовжить життя на 20 років. Дослідження американських науковців підтвердили вплив цукру на скорочення життя людини.

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