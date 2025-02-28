Хлопець помер після орального сексу з чоловіком: що сталося

Медики попередили тих, хто страждає на сильну харчову алергію, про смертельний ризик деяких інтимних дій.

У Канаді підліток з алергією на арахіс помер внаслідок реакції, спровокованої оральним сексом.

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами канадських лікарів, які задокументували цей випадок у медичному журналі, юнак займався оральним сексом із партнером-чоловіком, який з'їв арахісове масло.

В середині зустрічі підліток, вік якого не встановлений, почав відчувати проблеми з диханням. Зрозумівши, що у нього алергічна реакція, він швидко скористався інгалятором, який завжди носив при собі. Однак незабаром він знепритомнів.

Коли через 45 хвилин прибула швидка допомога, лікарі не змогли намацати у хлопця пульс. Хоча медикам вдалося запустити його серце, пошкодження органу виявилися надто серйозними, і наступного дня він помер у лікарні.

Причиною смерті стала анафілаксія – серйозна алергічна реакція, яка спричиняє небезпечне для життя запалення дихальних шляхів. Надзвичайна імунна реакція може ускладнити або навіть унеможливити дихання і призвести до зупинки серця через нестачу кисню. Анафілаксія вважається серйозною надзвичайною ситуацією, яка потребує лікування, наприклад, автоін'єкції адреналіну та виклику швидкої допомоги.

Медики, описуючи цей випадок у журналі Allergy, Asthma & Clinical Immunology, зазначають, що в слині чоловіка, з яким зустрічався хлопець, ймовірно, містилися сліди арахісу. За їхніми словами, ця слина з арахісом була частково поглинута чутливою шкірою на геніталіях підлітка. Вони зазначили, що хлопці не цілувалися останнім часом, а це означає, що оральний секс був єдиним способом, яким сліди арахісу могли потрапити в організм жертви.

Медики посилаються на дослідження, які показали, що сліди арахісу можуть залишатися в слині до шести годин після вживання, а алергічні реакції на поцілунки можуть виникати навіть після того, як людина почистила зуби, прополоскала рот і використовувала жувальну гумку.

Вони додали, що оскільки презервативи не використовувалися, це також виключає можливість того, що у підлітка була невідома алергія на латекс.

Нагадаємо, підліток завагітніла внаслідок орального сексу. Лікарі провели дослідження і кажуть, що іншого пояснення немає.

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