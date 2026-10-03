- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 84
- Час на прочитання
- 2 хв
Годинники знову переведуть: як це пережити без стресу для організму
За останнє десятиліття багато країн і регіонів світу відмовилися від переходу на літній та зимовий час. Інші ж продовжують цю практику, попри попередження лікарів про шкоду для здоров’я.
Восени 2026 року українцям знову доведеться змінити час на годинниках. Попри тривалі обговорення можливого скасування сезонного переведення, чинний порядок наразі залишається незмінним. Тому наприкінці жовтня Україна традиційно перейде з літнього часу на зимовий.
Противники переведення годинників наполягають на тому, що в наш час ця процедура втратила будь-який сенс. Крім того, вона завдає шкоди людському організму. Особливо важко перехід на зимовий час переживають діти і люди похилого віку, а також люди з хронічними захворюваннями. Так як у кожної людини виробляються свої біоритми, для їх зміни потрібен якийсь час.
Крім того, переведення годинників може погіршити самопочуття, порушивши біологічні ритми людини.
Серед ознак поганого самопочуття в період переведення часу:
втома
втрата концентрації
невчасний апетит
дискомфорт шлунково-кишкового тракту
загострення серцево-судинних проблем
зміна настрою
Що потрібно робити:
У ці дні потрібно спробувати мінімізувати психологічний тиск, пом’якшити свій графік та не планувати нічого важливого, оскільки можуть бути нюанси з концентрацією уваги.
Потрібно стежити, щоб не було дефіциту сну, зменшити фізичну активність та більше відпочивати.
Також варто зважати на циркадні ритми, зокрема в нас є вікно, коли виробляється найбільше мелатоніну — гормону, який відповідає за сон. Якщо пропустити цей час і продовжувати активність, кількість цього гормону падає і людині важче заснути. Якщо вона й засинає, то сон буде більш поверхневим, чутливим. Загалом для дорослих рекомендація йти спати не пізніше 23.00 години. Якщо ми говоримо про дітей, то залежно від віку — від 18-19.00 до 21.00. Для школярів — до 22.00.
Нагадаємо, що Україна входить до переліку з 70 країн світу, де навесні та восени традиційно переводять стрілки годинників. А 120 країн такої практики не мають.
Цікаво знати: ідея переводити стрілки на літній і зимовий час зародилася ще в далекому 1784 році. Бенджамін Франклін, спостерігаючи за витратами на свічки, запропонував людям змістити графік сну, щоб економити освітлення.
А на практиці першою цей досвід впровадила Німеччина під час Першої світової війни. Основна мета була проста: більше світла ввечері, більше часу для дозвілля.
Але чи справді переведення годинників економить енергію — питання спірне.