Годинники знову переведуть: як це пережити без стресу для організму

Переведення годинників може порушувати біологічні ритми — циркадний цикл сну і бадьорості / © pexels.com

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Восени 2026 року українцям знову доведеться змінити час на годинниках. Попри тривалі обговорення можливого скасування сезонного переведення, чинний порядок наразі залишається незмінним. Тому наприкінці жовтня Україна традиційно перейде з літнього часу на зимовий.

Противники переведення годинників наполягають на тому, що в наш час ця процедура втратила будь-який сенс. Крім того, вона завдає шкоди людському організму. Особливо важко перехід на зимовий час переживають діти і люди похилого віку, а також люди з хронічними захворюваннями. Так як у кожної людини виробляються свої біоритми, для їх зміни потрібен якийсь час.

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Крім того, переведення годинників може погіршити самопочуття, порушивши біологічні ритми людини.

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Серед ознак поганого самопочуття в період переведення часу:

втома

втрата концентрації

невчасний апетит

дискомфорт шлунково-кишкового тракту

загострення серцево-судинних проблем

зміна настрою

Що потрібно робити:

У ці дні потрібно спробувати мінімізувати психологічний тиск, пом’якшити свій графік та не планувати нічого важливого, оскільки можуть бути нюанси з концентрацією уваги.

Потрібно стежити, щоб не було дефіциту сну, зменшити фізичну активність та більше відпочивати.

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Також варто зважати на циркадні ритми, зокрема в нас є вікно, коли виробляється найбільше мелатоніну — гормону, який відповідає за сон. Якщо пропустити цей час і продовжувати активність, кількість цього гормону падає і людині важче заснути. Якщо вона й засинає, то сон буде більш поверхневим, чутливим. Загалом для дорослих рекомендація йти спати не пізніше 23.00 години. Якщо ми говоримо про дітей, то залежно від віку — від 18-19.00 до 21.00. Для школярів — до 22.00.

Нагадаємо, що Україна входить до переліку з 70 країн світу, де навесні та восени традиційно переводять стрілки годинників. А 120 країн такої практики не мають.

Цікаво знати: ідея переводити стрілки на літній і зимовий час зародилася ще в далекому 1784 році. Бенджамін Франклін, спостерігаючи за витратами на свічки, запропонував людям змістити графік сну, щоб економити освітлення.

А на практиці першою цей досвід впровадила Німеччина під час Першої світової війни. Основна мета була проста: більше світла ввечері, більше часу для дозвілля.

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Але чи справді переведення годинників економить енергію — питання спірне.

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