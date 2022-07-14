Холера, чума й російська пропаганда: міфи, які розповсюджує Росія

У соцмережах з’явилися повідомлення, що в Україні незабаром почнеться спалах холери, і поширювали фейк, ніби введення електронних медичних карток небезпечне для українців.

У російському міноборони заявили, що українські військові планують розмістити засоби ППО на місці поховання померлих від чуми в Одесі.

МОЗ ділиться спростуваннями міфів про суспільне здоров’я, які поширюються в інформаційному просторі України, Білорусі, РФ.

Нагадаємо, очільник Львівщини додав, що за ці два тижні із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру до Польщі доправили вже понад 150 важкохворих пацієнтів. Діти виїхали не самі – з кимось із батьків чи рідних.

За детальною інформацію можна звертатися до реєстратури ЗУСДМЦ за номером: (097) 150 70 53.

Як повідомлялося, обстрілів зазнали Миколаїв та населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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