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Холера, чума й російська пропаганда: міфи, які розповсюджує Росія

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Холера, чума й російська пропаганда: міфи, які розповсюджує Росія

Фото: Pexels

Спростуваннями фейків про суспільне здоров’я.

У соцмережах з’явилися повідомлення, що в Україні незабаром почнеться спалах холери, і поширювали фейк, ніби введення електронних медичних карток небезпечне для українців.

У російському міноборони заявили, що українські військові планують розмістити засоби ППО на місці поховання померлих від чуми в Одесі.

МОЗ ділиться спростуваннями міфів про суспільне здоров’я, які поширюються в інформаційному просторі України, Білорусі, РФ.

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Нагадаємо, очільник Львівщини додав, що за ці два тижні із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру до Польщі доправили вже понад 150 важкохворих пацієнтів. Діти виїхали не самі – з кимось із батьків чи рідних.

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За детальною інформацію можна звертатися до реєстратури ЗУСДМЦ за номером: (097) 150 70 53.

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Як повідомлялося, обстрілів зазнали Миколаїв та населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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