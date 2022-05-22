Холера в Україні: інфекціоніст Федір Лапій розповів, до яких хвороб призведе війна (відео)

Холера в Україні: інфекціоніст Федір Лапій розповів, до яких хвороб призведе війна (відео)

Які заразні хвороби загрожують українцям через війну і чи варто нам боятися спалаху холери та дифтерії?

Українцям потрібно перейматися щодо тих хвороб, які можуть спалахнути через війну. Особливо слід хвилюватися жителям півдня країни.

Про це в ефірі ТСН розповів лікар-інфекціоніст Федір Лапій.

"Слід перейматися, наприклад, дифтерією, яка приходить разом із війною і з іншими інфекціями, які ми називаємо вакцинокерованими. Проти яких наразі потрібно проводити вакцинацію", - сказав Лапій.

На тимчасово окупованих територіях України основною проблемою є вода.

"Потрібно використовувати чисту, знезаражену воду. Будь-яку воду, що ви використовуєте жля себе, ви повинні кип'ятити. Саме головне правило: руки мають бути чистими, а вода має бути кип'яченою, - додав Лапій.

В умовах зруйнованої інфраструктури та за відсутності доступу до чистої води, тим більше, в умовах спеки значно зростає ризик кишкових інфекцій.

"Зважаючи на те, що в Азовському, Чорному морях, дельті Південного Бугу раніше вже виявляли збудника холери, а також були випадки холери в Маріуполі, Миколаєві, то через те, що інфраструктура зруйнована, обмежений доступ до чистої води, каналізаційні води не очищаються, масові поховання, як злочин РФ, можуть призвести до спалахів, в тому числі, і холери", - пояснив лікар.

За його словами, коли порушується доступність населення за медичною допомогою, вакцинацією, варто чекати на вакцинокеровані інфекції, зокрема. дифтерію.

Нагадаємо, ще в кінці квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попереджала, що Маріуполю загрожує спалах низки недуг через середньовічні умови життя – холери, дизентерії, ешерихіозу.

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