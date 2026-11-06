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Голова обертом: найпоширеніші причини запаморочення та як собі допомогти
Запаморочення — поширений симптом, з яким стикаються люди різного віку.
Запаморочення — це відчуття обертання самої людини або оточуючих її предметів, що супроводжується порушенням орієнтації в просторі. Воно нерідко також супроводжується вегетативними симптомами — нудотою, блюванням, підвищеною пітливістю.
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У більшості випадків запаморочення не несе в собі загрози, і виникає в результаті втрати зв’язку між мозком та внутрішнім вухом. Мозок втрачає орієнтацію і виникає відчуття втрати рівноваги.
Запаморочення може бути:
раптовим
сильним
частим
Корисні поради
Якщо напад запаморочення застав вас зненацька, в першу чергу необхідно заспокоїтися і намагатися уникнути паніки. Якщо запаморочення не викликано транспортним закачуванням, спробуйте сфокусувати погляд на певному предметі і не заплющувати очі.
Сісти або лягти в безпечному місці у разі появі симптомі
Уникати різких рухів і зміни положення тіла.
Якщо голова крутиться часто і довше ніж кілька хвилин, це може говорити про проблеми в роботі внутрішнього вуха. Якщо кожного разу, як ви різко встаєте чи змінюєте положення тіла у вас завжди паморочиться у голові — краще перевірити серцево-судинну систему і навідатися до невролога.
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