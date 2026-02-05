Головний біль та сухість у горлі: які ранкові симптоми можуть сигналізувати про серйозне захворювання

Дослідження мозку / © Getty Images

Деменція може роками розвиватися непомітно, проте перші симптоми часто проявляються вже у перші хвилини після сну.

Про це пише Daily Express.

Австралійські науковці виявили, що головною причиною погіршення пам’яті та хвороби Альцгеймера є «кисневе голодування» мозку під час сну.

Професорка та авторка дослідження Елізабет Колсон пояснила: якщо ви просто мало спите — це лише легка втома для мозку. Але якщо через проблеми з диханням мозок не отримує достатньо кисню, це запускає незворотні процеси, характерні для деменції.

Дослідники планують з’ясувати, як саме нестача кисню (гіпоксія) впливає на розвиток когнітивних порушень. За словами професора Колсона, близько 50% літніх людей страждають на обструктивне апное сну — стан, при якому дихання під час сну періодично зупиняється через перекриття дихальних шляхів.

У Великій Британії з цією проблемою живуть до 10 мільйонів дорослих, проте діагноз мають лише 700 тисяч осіб. При цьому майже чотири мільйони людей відчувають важкі симптоми, зокрема постійну сонливість удень.

Найпоширенішими ознаками є часте хропіння, задишка та тихі паузи в диханні, які можуть тривати від секунд до хвилин.

Однак, більш очевидні ознаки серйозного захворювання можуть проявлятися під час пробудження, серед них:

ви прокидаєтеся з дуже болючим або сухим горлом;

у вас часті ранкові головні болі;

ви відчуваєте запаморочення під час пробудження.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії визначає апное сну як стан, що характеризується періодичною зупинкою та відновленням дихання під час сну. Хоча епізоди апное сну навряд чи завдадуть серйозної шкоди, нехтування лікуванням цього стану може призвести до серйозніших ускладнень.

Професорка Колсон зазначила, що апное не завжди є ознакою деменції. Вона зазначила, що стан деяких пацієнтів покращувався, а пам’ять відновлювалася, коли вони починали лікувати розлади сну.

Крім проблем із мозком, апное шкодить серцю та судинам. Через постійні зупинки дихання рівень кисню в крові різко падає, що спричиняє стрибки тиску. Це суттєво підвищує ризик інсульту та серцевих хвороб.

Раніше експерти попередили, що зміни особистості та тривожність можуть бути симптомами специфічних видів деменції.

За словами фахівців, на ранніх стадіях симптоми деменції можуть бути ледь помітними, а в деяких випадках їх можна сплутати з іншим захворюванням.

