Гормон пролактин у жінок: норма, симптоми підвищення і що робити

Підвищений пролактин у жінок: причини і що робити

Найбільше він відомий завдяки впливу на лактацію після пологів, однак також бере участь у регуляції менструального циклу, фертильності та обміну речовин.

Коли рівень гормону виходить за межі норми, жінка може помітити зміни циклу, проблеми із зачаттям або виділення з молочних залоз. Водночас не кожне відхилення є небезпечним — інколи пролактин тимчасово підвищується через стрес, недосипання чи фізичне навантаження.

Що таке пролактин і за що відповідає

Пролактин — це гормон передньої частки гіпофіза. Його основна функція — стимуляція вироблення грудного молока після народження дитини. Однак дія гормону значно ширша.

Пролактин впливає на:

менструальний цикл;

овуляцію;

репродуктивну функцію;

роботу молочних залоз;

водно-сольовий баланс;

емоційний стан і сон.

Під час вагітності та грудного вигодовування рівень пролактину природно зростає. В інших випадках надто високі показники можуть свідчити про гормональний збій.

Норма пролактину у жінок

Рівень гормону залежить від віку, фази менструального циклу, вагітності та навіть часу доби. Найчастіше показники вимірюють у нг/мл або мМО/л.

Орієнтовна пролактин норма у жінок:

невагітні жінки — приблизно 4–25 нг/мл;

у фолікулярній фазі циклу — 4,5–33 нг/мл;

в овуляторній фазі — 6,3–49 нг/мл;

у лютеїновій фазі — 4,9–40 нг/мл;

під час вагітності рівень може значно підвищуватися й це вважається фізіологічною нормою.

У різних лабораторіях референтні значення можуть трохи відрізнятися, тому результати аналізу завжди потрібно оцінювати разом із лікарем.

Симптоми підвищеного пролактину

Підвищений пролактин у жінок симптоми може викликати як помітні, так і майже непомітні. Часто проблему виявляють випадково під час обстеження через порушення циклу або труднощі із зачаттям.

Найпоширеніші симптоми:

нерегулярні менструації;

відсутність овуляції;

труднощі із зачаттям;

виділення молока або прозорої рідини з грудей поза вагітністю та лактацією;

болючість або набухання молочних залоз;

зниження лібідо;

сухість слизових оболонок;

збільшення маси тіла;

втома та сонливість;

головний біль.

У деяких випадках високий пролактин може бути пов’язаний із доброякісною пухлиною гіпофіза — пролактиномою. Тоді можливі також порушення зору або сильні головні болі.

Водночас не варто панікувати через один підвищений результат аналізу. На рівень гормону впливають стрес, недосипання, інтенсивне тренування та навіть статевий контакт напередодні обстеження.

Гормон пролактин підвищений: причини

Причини підвищення пролактину бувають фізіологічними та патологічними.

До фізіологічних причин належать:

вагітність;

грудне вигодовування;

стрес;

недосипання;

інтенсивні фізичні навантаження;

стимуляція сосків.

Також рівень гормону можуть підвищувати деякі ліки:

антидепресанти;

нейролептики;

препарати від нудоти;

окремі гормональні засоби.

Серед патологічних причин:

пролактинома;

захворювання щитоподібної залози;

синдром полікістозних яєчників;

хвороби нирок або печінки;

травми чи захворювання гіпофіза.

Самостійно встановити причину неможливо. Для цього лікар може призначити повторний аналіз, МРТ гіпофіза або додаткові гормональні дослідження.

Симптоми зниженого пролактину

Низький рівень пролактину трапляється рідше, але теж може впливати на здоров’я жінки.

Можливі симптоми:

відсутність або недостатня кількість грудного молока після пологів;

порушення циклу;

проблеми з овуляцією;

хронічна втома;

зниження лібідо.

Іноді знижений пролактин пов’язаний із порушенням роботи гіпофіза або наслідками черепно-мозкових травм. Але оцінювати результати аналізу потрібно лише в комплексі з іншими показниками.

Пролактин: аналіз коли здавати

Щоб результат був максимально точним, важливо правильно підготуватися до обстеження.

Пролактин аналіз коли здавати:

найчастіше — на 3–5 день менструального циклу;

вранці, через 2–3 години після пробудження;

натщесерце або після легкої їжі — залежно від рекомендацій лабораторії.

За добу до аналізу бажано уникати:

сильного стресу;

фізичних навантажень;

алкоголю;

статевих контактів;

перегрівання в сауні чи гарячій ванні.

Перед здачею крові варто спокійно посидіти 10–15 хвилин, адже навіть хвилювання може вплинути на результат.

Якщо показник виявився підвищеним, лікар може рекомендувати повторний аналіз, оскільки рівень пролактину здатний тимчасово коливатися.

Що робити за підвищеного пролактину

Тактика лікування залежить від причини порушення. Іноді достатньо нормалізувати сон, зменшити рівень стресу або скоригувати прийом препаратів.

У деяких випадках лікар призначає медикаментозне лікування для зниження рівня гормону. Якщо причина пов’язана з іншими ендокринними захворюваннями, лікують основну проблему.

Важливо пам’ятати: діагноз і схему лікування встановлює лише лікар після обстеження. Самолікування гормональними препаратами може бути небезпечним.

FAQ

Чи можна завагітніти за підвищеного пролактину?

Так, але високий рівень пролактину може порушувати овуляцію та ускладнювати зачаття. Після корекції гормонального фону репродуктивна функція часто відновлюється.

Чи завжди підвищений пролактин означає пухлину?

Ні. Дуже часто причиною стають стрес, недосипання, прийом ліків або тимчасові гормональні зміни. Саме тому для точної діагностики потрібна консультація ендокринолога або гінеколога.

