Хотдог – на 36 хвилин, а кола – на 12: вчені назвали продукти, які скорочують життя

Щоразу, коли ви тягнетеся за колою, ви втрачаєте 12 хвилин свого життя, стверджують вчені.

Як передає Metro, тривожна статистика була отримана в результаті дослідження, проведеного Мічиганським університетом, який заглибився в те, скільки часу забирають з нашого життя певні перероблені продукти.

Ультраоброблені продукти, які містять такі інгредієнти, як штучні барвники та ароматизатори, консерванти та емульгатори, можуть бути небезпечними, якщо їх не вживати в помірних кількостях.

Деякі улюблені страви можуть коштувати вам хвилин життя. Хотдог може скоротити життя на 36 хвилин, а якщо запити його колою, то ще на 12 хвилин. Бутерброди та яйця на сніданок також забирають по 13 хвилин життя, чизбургери – дев'ять, а бекон – шість.

Але це не всі погані новини, адже вчені також виявили, що вживання певних видів риби може подарувати вам ще декілька хвилин життя.

Керівник дослідження Олів'є Жольє сказав: "Нагальність змін у раціоні харчування для покращення здоров'я людини очевидна. Наші результати демонструють, що невеликі, цілеспрямовані заміни пропонують здійсненну і потужну стратегію для досягнення значних переваг для здоров'я і навколишнього середовища, не вимагаючи кардинальних змін у раціоні харчування".

Попри те, що деякі з наших улюблених продуктів, таких як піца, макарони з сиром, хотдоги та кола, як виявилося, скорочують життя, інші продукти можуть його подовжити. Так, певні види риби можуть подовжити ваше життя на 32 хвилини, а одне дослідження раніше показало, що вживання сирів, таких як чеддер і брі, може допомогти збільшити тривалість життя і запобігти раку печінки.

Багато лікарів пропонують відмовитися від ультраоброблених продуктів, щоб бути здоровішими.

На початку цього року Британський медичний журнал (BMJ) виявив, що високе споживання УПП пов'язане з підвищеним на 50% ризиком смерті внаслідок серцево-судинних захворювань, на 48-53% вищим ризиком психічних розладів, зокрема тривожність, і на 12% вищим ризиком розвитку діабету 2 типу.

Більш високе споживання УПП також пов'язане з 21% вищим ризиком смерті (з будь-якої причини), ожирінням, 40-66% вищим ризиком серцевих захворювань, проблемами зі сном і 22% вищою ймовірністю депресії.

Інші пов'язані з цим захворювання містять астму, високий рівень холестерину та проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Звісно, ультраоброблені продукти можна їсти в помірних кількостях, але лікарі все ж рекомендують вживати більш здорову їжу, таку як фрукти, корисні вуглеводи та овочі.

Нагадаємо, чи можна їсти шкірку смаженої риби. Перед тим, як вживати смажену шкірку риби, лікарі рекомендують ознайомитися з інформацією про її позитивний та негативний вплив на організм.

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