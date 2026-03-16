Гречка: переваги крупи, про які ви точно не знали
Гречка — добре знайома нам крупа, яку українці часто споживають як гарнір. Дослідження доводять її неабияку поживну цінність.
Гречка є одним із найкорисніших цільнозернових продуктів. І оскільки в ній немає глютену, вона чудово підходить тим, хто дотримується безглютенової дієти.
Про це пише health.clevelandclinic.org.
Харчова цінність гречки
1 склянка (близько 170 грамів) вареної гречки містить:
156 калорій
33,8 г вуглеводів
4,59 г клітковини
1,53 г цукру
5,73 г білка
0,25 мг міді (27% добової норми)
86,7 мг магнію (21% добової норми)
1,6 мг ніацину (10% добової норми)
Гречка також багата на флавоноїди — рослинні сполуки з антиоксидантними, протизапальними та протираковими властивостями.
Корисні властивості гречки
Підтримує здоров’я травної системи
У гречці є як нерозчинна, так і розчинна клітковина. Нерозчинна допомагає їжі легко проходити через кишківник, а розчинна є поживою для корисних бактерій у кишківнику.
Захищає від раку
Дослідження свідчать, що кожні додаткові 30 г цільнозернових продуктів на день знижують ризик смерті від раку приблизно на 7%.
Покращує здоров’я серця
Гречка може зменшувати ризик серцевих хвороб, знижуючи рівні загального холестерину, тригліцеридів і цукру в крові.
Допомагає контролювати діабет
Деякі дослідження свідчать, що вона також може покращувати чутливість до інсуліну.
Допомагає підтримувати здорову вагу
Дослідження показали, що продукти з гречки сприяли більшому схудненню, ніж продукти з пшеничного борошна.
