Здоров'я
31
1 хв

Гречка: переваги крупи, про які ви точно не знали

Гречка — добре знайома нам крупа, яку українці часто споживають як гарнір. Дослідження доводять її неабияку поживну цінність.

Віра Хмельницька
© Pixabay

Гречка є одним із найкорисніших цільнозернових продуктів. І оскільки в ній немає глютену, вона чудово підходить тим, хто дотримується безглютенової дієти.

Про це пише health.clevelandclinic.org.

Харчова цінність гречки

1 склянка (близько 170 грамів) вареної гречки містить:

  • 156 калорій

  • 33,8 г вуглеводів

  • 4,59 г клітковини

  • 1,53 г цукру

  • 5,73 г білка

  • 0,25 мг міді (27% добової норми)

  • 86,7 мг магнію (21% добової норми)

  • 1,6 мг ніацину (10% добової норми)

Гречка також багата на флавоноїди — рослинні сполуки з антиоксидантними, протизапальними та протираковими властивостями.

Корисні властивості гречки

Підтримує здоров’я травної системи

У гречці є як нерозчинна, так і розчинна клітковина. Нерозчинна допомагає їжі легко проходити через кишківник, а розчинна є поживою для корисних бактерій у кишківнику.

Захищає від раку

Дослідження свідчать, що кожні додаткові 30 г цільнозернових продуктів на день знижують ризик смерті від раку приблизно на 7%.

Покращує здоров’я серця

Гречка може зменшувати ризик серцевих хвороб, знижуючи рівні загального холестерину, тригліцеридів і цукру в крові.

Допомагає контролювати діабет

Деякі дослідження свідчать, що вона також може покращувати чутливість до інсуліну.

Допомагає підтримувати здорову вагу

Дослідження показали, що продукти з гречки сприяли більшому схудненню, ніж продукти з пшеничного борошна.

