Грейпфрут для схуднення: коли їсти фрукт, щоб скинути зайву вагу

Головна цінність цього фрукта — унікальний вітамінний склад / © pixabay.com

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Грейпфрут для схуднення застосовується в багатьох дієтичних режимах, так як вважається, що цитрусові сприяють зниженню ваги.

Регулярне вживання цього фрукта може заповнити майже весь дефіцит поживних речовин і забезпечити величезну дозу вітаміну С. Грейпфрут містить багато клітковини, пектину, лігніну і калію. Ці частинки діють як природний засіб регулювання функції кишківника і позитивно впливають на травлення.

Оскільки клітковина засвоюється набагато повільніше, ніж вуглеводи або жири, грейпфрут дає відчуття ситості.

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Яка калорійність

Калорійність цього цитруса низька, на 100 г фрукта всього 38 ккал. Однак просто їсти грейпфрут кілограмами і думати, що від цього зникне зайва вага — нерозумно і самовпевнено.

Суть грейпфрутової дієти полягає в тому, щоб за півгодини до основного прийому їжі з’їдати половинку фрукта. Це допоможе організму боротися із зайвими жирами. Але потрібно дотримуватися збалансованого дієтичного раціону, інакше дієта не принесе очікуваних результатів.

Крім того, вживання грейпфрута в їжу стимулює метаболізм, допомагає знизити рівень цукру і холестерину в крові. З організму виводяться токсичні речовини, а кількість зайвої рідини зменшується.

І ще один «бонус» — вважається, що соковитий фрукт здатний зменшувати апетит.

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Однак не варто в спробах схуднути переходити виключно на грейпфрути.

Альтернативою стане грейпфрутовий сік — по 100 г тричі на день. Щоб не нашкодити шлунку, його варто розбавити таким же об’ємом чистої холодної води.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.