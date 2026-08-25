Гроші на вітер: чому вітамін D не засвоюється і з чим його категорично не можна приймати

Лікарі назвали ідеальний час для вживання вітаміну D восени

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Восени та взимку лікарі радять українцям активно компенсувати нестачу сонячного світла за допомогою вітаміну D. Ця біологічно активна речовина діє в організмі як гормон та відповідає за міцність кісток і стабільну роботу імунітету.

Про головні правила ефективного вживання популярної добавки пише EgészségKalauz.

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З чим потрібно пити вітамін D

Головна особливість вітаміну D полягає у його жиророзчинності. Організм зможе повноцінно засвоїти добавку лише за умови її потрапляння у шлунок разом із жирною їжею.

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Дослідження підтверджують здатність повноцінного прийому їжі підвищувати рівень цього вітаміну в крові на 50%. Навіть звичайний жирний перекус покращує всмоктування на 32% протягом перших 12 годин у порівнянні з прийомом натщесерце.

Для ідеального засвоєння дієтологи радять поєднувати добавку з такими продуктами:

вершкове масло;

горіхи та насіння;

жирні молочні продукти (сир, йогурт, незбиране молоко);

курячі яйця;

авокадо.

Зранку чи ввечері: коли краще пити

Науковці досі не визначили єдиного ідеального часу для прийому вітаміну D. З одного боку, низький рівень цього елемента в організмі гарантовано погіршує якість сну. З іншого боку, медики припускають здатність вечірньої добавки пригнічувати вироблення мелатоніну, хоча твердих наукових доказів цьому поки немає.

Тому експерти радять зробити вживання вітаміну частиною свого ранку чи обіду. Найзручніше пити його під час сніданку разом із яйцями, маслом чи сиром. Також ви можете поставити баночку з пігулками на обідній стіл для надійного нагадування.

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Чи можна збільшувати дозування

Багато людей помилково пов’язують велику дозу вітаміну D із кращим захистом від хвороб. Проте сучасні медичні рекомендації застерігають здорових дорослих людей від такого небезпечного підходу. Цей вітамін накопичується в жирових тканинах, тому нирки не можуть швидко вивести його надлишок із сечею.

Хронічне передозування неминуче спричиняє небезпечному підвищенню рівня кальцію в крові. Це провокує нудоту, постійну слабкість, сильну спрагу та утворення каменів у нирках. У важких випадках пацієнти навіть отримують серйозне пошкодження внутрішніх органів.

Саме тому фахівці наполегливо просять пацієнтів консультуватися з лікарем та здавати аналіз крові перед початком курсу. Лікарі суворо забороняють самостійно перевищувати безпечну добову межу у 4000 міжнародних одиниць.

Нагадаємо, ці 5 продуктів «прокачають» мозок не гірше дорогих вітамінів і добавок. Найкращу їжу для розуму варто включати до свого раціону для підтримання розумової діяльності та нормальної роботи нервової системи. Головний секрет — не в одному чарівному продукті, а в збалансованому та різноманітному харчуванні.

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