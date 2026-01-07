Грип б’є 25-річний рекорд: лікарі фіксують різкий спалах захворюваності

Грип

Спалах грипу охоплює різні країни світу. У США зафіксували найвищий рівень грипу та респіраторних інфекцій із сезону 1997–1998 років.

Про це повідомило видання yahoo! news.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), нині близько 8,2% звернень до лікарів пов’язані з грипоподібними симптомами. Експерти оцінюють, що вірус вже спричинив щонайменше 11 млн заражень, 120 тис. госпіталізацій та 5 тис. смертей, серед яких дев’ятеро дітей.

Фахівці пов’язують швидке зростання захворюваності з поширенням нового підваріанту грипу А H3N2, відомого як штам K. Він активно циркулював у Південній півкулі минулої зими, зокрема в Австралії, де зафіксували рекордну кількість випадків. Сам сезон грипу 2025 року медики називають нетиповим: два важкі сезони поспіль трапляються рідко, однак генетичні зміни вірусу спростили його передачу.

Симптоми грипу

Грип має характерно гострий перебіг. За даними клініки Mayo, симптоми зазвичай з’являються раптово й включають високу температуру, ломоту в м’язах, кашель, головний біль і загальну слабкість. У деяких хворих трапляються блювання, діарея або біль у вухах. Підтвердити діагноз можна лише за допомогою тесту.

Як лікувати грип

У більшості випадків лікування відбувається вдома: відпочинок, рясне пиття та жарознижувальні допомагають полегшити стан. За появи сильного болю в грудях, задишки, сплутаності свідомості або ознак зневоднення необхідно негайно звернутися до лікаря.

Чи працює вакцина проти нового штаму

Поточна вакцина проти грипу не відповідає штаму H3N2, адже була розроблена ще до початку його активного поширення. Попри це, щеплення дозволяє значно знизити ризик тяжкого перебігу та госпіталізації, а також захищає від інших циркулюючих штамів.

«Вакцини можуть запобігти серйозним захворюванням та госпіталізації. І вони рятують життя. Якщо ви ще не були вакциновані проти грипу чи COVID-19 цього сезону, зараз саме час. Ще не пізно. Вибір вакцинації — це вибір захистити себе, свою родину, друзів, колег та свою громаду», — наголосив комісар департаменту охорони здоров’я Массачусетса Роббі Голдштейн, цитує CNN.

Як вберегтися від грипу

Фахівці нагадують про прості, але дієві правила профілактики:

регулярно мийте руки — вірус передається крапельним шляхом, а потрапляння частинок на слизові підвищує ризик зараження;

не діліться напоями та їжею з іншими людьми, особливо в сезон підвищеної захворюваності;

носіть маску у місцях великого скупчення людей або якщо входите до групи підвищеного ризику.

Нагадаємо, поки лікарні готуються до піку госпіталізацій у лютому, експерти застерігають, що цьогорічні вакцини можуть бути менш ефективними проти нового різновиду грипу.