Грип, ковід, RSV чи звичайна застуда: лікарі пояснили, як розпізнати вірус за першими симптомами

Не все, що починається з нежитю, є звичайною застудою / © pexels.com

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Спочатку трохи дере горло, потім закладає ніс, а за кілька годин підвищується температура. Здається, звичайна застуда, але іноді за знайомими симптомами ховається грип, коронавірус або респіраторно-синцитіальний вірус (RSV). І хоча всі ці інфекції вражають дихальні шляхи, їхній перебіг може суттєво відрізнятися.

Про те, як розпізнати чотири поширені респіраторні інфекції та на які ознаки звертати увагу, розповідає EgészségKalauz.

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Застуда, грип, COVID-19 чи RSV: головні відмінності

Звичайна застуда: симптоми наростають поступово

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Якщо спочатку трохи дере в горлі, потім починається нежить, чхання та легкий кашель, це більше схоже на звичайну застуду. Її спричиняють різні віруси, найчастіше риновіруси.

Як зазначає Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC), температура в дорослих зазвичай нормальна або трохи підвищена, а головний біль і ломота в тілі, якщо виникають, зазвичай не надто сильні. Симптоми часто стають найвиразнішими на другий-третій день, після чого поступово слабшають. Більшість застуд минає менш ніж за тиждень, хоча кашель може затриматися довше.

Грип: хвороба може звалити буквально за кілька годин

На відміну від застуди, грип часто починається раптово. Ще зранку людина почувалася нормально, а за кілька годин уже має високу температуру, озноб, сильний головний біль і таку ломоту в м’язах, наче після важкого фізичного навантаження.

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CDC нагадує, що для грипу характерні також виражена слабкість, сухий кашель, біль у горлі та відсутність апетиту. Температура часто перевищує 38 °C, однак грип можливий і без гарячки. Саме раптовий початок та сильне загальне нездужання — найпомітніші відмінності від звичайної застуди.

COVID-19: симптоми можуть бути дуже різними

Коронавірус підступний тим, що не має одного незмінного набору симптомів. Він може починатися з болю в горлі, нежитю та кашлю, нагадувати грип із температурою й сильною втомою або супроводжуватися задишкою та болем у грудях.

Американські лікарі наголошують, що втрата нюху й смаку, яка свого часу була однією з найвідоміших ознак COVID-19, також можлива. Проте вона не виникає в усіх інфікованих і не дає змоги самостійно встановити діагноз.

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Респіраторно-синцитіальний вірус (RSV): особливо небезпечний для найменших дітей

RSV у дорослих часто нагадує звичайну застуду: з’являються нежить, закладеність носа, кашель, температура та втома. Іноді виникає свистяче дихання.

В Центрі з контролю та профілактики захворювань США застерігають, що для немовлят і маленьких дітей ця інфекція може бути значно небезпечнішою. Вона здатна спричинити бронхіоліт — запалення найдрібніших дихальних шляхів у легенях — або пневмонію. У малюків тривожними ознаками можуть бути прискорене чи утруднене дихання, відмова від їжі, незвична млявість.

Чи можна визначити вірус лише за симптомами

Навіть якщо перебіг хвороби дуже схожий на грип або, навпаки, більше нагадує застуду, стовідсотково визначити збудника за самопочуттям неможливо. COVID-19, грип і RSV можуть мати однакові прояви, а іноді людина взагалі переносить інфекцію без вираженої температури чи інших типових симптомів.

Для точнішої відповіді потрібне тестування. Існують аналізи, які дають змогу перевірити одночасно кілька вірусів — наприклад, грип, SARS-CoV-2 та RSV за одним зразком. Особливо важливо не відкладати обстеження людям із груп ризику: старшим за 65 років, вагітним, пацієнтам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Це має значення не лише для визначення причини нездужання. Проти грипу та COVID-19 існують противірусні препарати, які за призначенням лікаря можуть полегшити перебіг хвороби. Найкраще вони діють, коли лікування починають якомога раніше: для грипу оптимально протягом перших 48 годин, а для COVID-19 окремі препарати потрібно застосовувати в межах перших п’яти-семи днів.

Які симптоми не можна ігнорувати

Більшість респіраторних інфекцій можна перенести вдома, відпочиваючи та полегшуючи симптоми. Але є ознаки, за яких не варто чекати, що все мине самостійно.

У дорослих приводом для термінового звернення по медичну допомогу є утруднене дихання, сильний або тривалий біль у грудях, сплутаність свідомості, непритомність, виражене зневоднення чи різке погіршення стану після тимчасового поліпшення.

У дітей особливу увагу слід звертати на прискорене дихання, втягування шкіри між ребрами під час вдиху, посиніння губ, незвичну сонливість, відмову від пиття та ознаки зневоднення. Для немовлят небезпечними також можуть бути паузи в диханні.

Лікарі CDC наголошують: якщо симптоми різко посилюються, з’являється задишка або дитині важко дихати, потрібна невідкладна медична допомога.

Як захистити себе та близьких від вірусів

Коли хтось удома захворів, важливо зменшити ризик зараження інших. Для цього варто регулярно провітрювати приміщення, мити руки, користуватися одноразовими серветками під час кашлю та чхання, а за можливості уникати близьких контактів із хворим.

Не менш важлива вакцинація. Європейський інформаційний портал з вакцинації (EVIP) наголошує, що щорічне щеплення проти грипу залишається одним із найефективніших способів знизити ризик тяжкого перебігу цієї інфекції. Антибіотики ж не лікують грип, COVID-19, RSV чи звичайну застуду, оскільки діють на бактерії, а не віруси. Їх застосовують лише за наявності бактеріальних ускладнень і призначенням лікаря.

Респіраторні інфекції: що відбувається в Україні

Новий варіант коронавірусу PJ.2.1 уже виявили у США, Канаді та країнах Європи. Його симптоми нагадують застуду або грип: температура, кашель, нежить, біль у горлі, головний біль і втома. Специфічних ознак, за якими його можна було б відрізнити від інших варіантів COVID-19, наразі не встановили.

Тим часом в Україні епідемічний сезон розпочався з появи випадків грипу. У жовтні медики повідомляли про перші лабораторно підтверджені випадки інфекції та попереджали про можливий складний сезон через циркуляцію нових варіантів вірусу типів А і Б.

Сезонний грип і нові варіанти COVID-19 залишаються серед основних загроз холодного сезону. Водночас перед зимою постає питання доступності вакцин та захисту від інфекцій: інфекціоніст Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, наголосив на важливості вакцинації напередодні зими.

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