Хто б міг подумати: продукти, які заважають схуднути

Правильне харчування – ключовий фактор для досягнення цілей схуднення. Однак не всі продукти однаково корисні та поживні для організму.

Існує низка страв і продуктів, які видають себе за дієтичні, але такими, по суті, не є. За ними ховаються сюрпризи для тих, хто прагне скинути зайву вагу.

Йогурти з добавками та сирні десерти

У сирку буде всього 100-150 ккал на 100 г (а в йогурті — удвічі менше), а не 550 як у шоколаді, печиві чи цукерках. Ці цифри створюють хибне переконання - якщо вже десерт чудово вписується в добову норму калорій, можна їх сміливо додавати у своє меню і все одно худнути. Однак ми забуваємо про те, скільки вуглеводів і цукру міститься в таких продуктах, а білка, який так необхідний нашому організму, навпаки, мінімум. Про консерванти та стабілізатори можна навіть не згадувати — їх там теж у надлишку. Тому від солодкої молочки варто відмовитися під час схуднення.

Мюслі, пластівці та гранола

У нас виникає хибна асоціація, що гранола — прекрасний і дієтичний варіант для сніданку. Але подивимося на зворотний бік пакування з сухим сніданком. У ньому зазвичай міститься близько 350 ккал, а вуглеводів у ньому більш ніж половина — до 75-80 г на 100 г продукту, цукру, з яких буде 35-40 г. Тому сухі сніданки з раціону краще виключити повністю.

Сухофрукти

Попри їх популярність і репутацію здорових перекусів, до сухофруктів під час схуднення варто ставитися з обережністю. Курага, родзинки, сушений інжир та інші смаколики — досить калорійні продукти з високим вмістом цукру, який стає більш концентрованим у процесі сушіння.

Кавові напої з добавками

Багато хто звик починати свій день з чашечки ароматного і підбадьорливого напою. Якщо протягом дня випити понад дві чашки кави з добавками - це зайві калорії.

Сир

У ньому міститься велика кількість насичених жирів, які можуть призвести до збільшення рівня холестерину та набору ваги. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "The American Journal of Clinical Nutrition", вживання продуктів, багатих на насичені жири, пов’язане з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

Заморожені продукти

Привабливість заморожених напівфабрикатів незаперечна: вони будуть готові за декілька хвилин. Але це поганий вибір для схуднення. Піци, вареники, пельмені, налисники, нагетси тощо є одними з найгірших продуктів для втрати зайвих кілограмів.

Ось кілька простих та ефективних способів замінити деякі продукти на їх більш корисні альтернативи:

Замініть продукти з високим вмістом жирів на здоровіші джерела жирів, такі як горіхи, насіння, авокадо, риба, оливкова олія та інші нежирні молочні продукти

Замініть продукти, багаті на вуглеводи, на овочі та фрукти з низьким вмістом цукру. Включіть у свій раціон такі овочі, як броколі, капуста, листовий салат, огірки та помідори, а також фрукти, такі як яблука, груші, ягоди, апельсини та грейпфрути

Замініть продукти з високим вмістом цукру на продукти, що містять менше цукру - натуральні йогурти, кефір, свіжі соки та фрукти

Відмовтеся від алкоголю і замініть його на зелений чай, воду з лимоном або свіжі соки

Раніше ми писали, що у світі набирає популярність дієта SIRT, яка дозволяє швидко скинути вагу. Більше про це читайте в новині.

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