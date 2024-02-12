Хвора на рак товстої кишки померла після того, як хірургічний робот пропалив дірку в органі

У США вдівець подав до суду на виробника медичних препаратів, стверджуючи, що його пристрій пропалив дірку в органах його дружини під час процедури лікування раку товстої кишки, що врешті-решт призвело до її смерті.

Про це пише nypost.com.

Гарві Сульцер, чоловік покійної Сандри Сульцер, 6 лютого подав позов проти Intuitive Surgical (IS), стверджуючи, що у дружини виникли ускладнення зі здоров'ям після процедури, виконаної їхнім хірургічним роботом.

Згідно з позовом, у вересні 2021 року Сандра перенесла операцію в регіональній лікарні Baptist Health у місті Бока-Ратон із лікування раку товстої кишки за допомогою робота DaVinci, багаторукого пристрою з дистанційним керуванням.

У його рекламі йдеться, що пристрій "забезпечує точність, що перевищує можливості людської руки", і "призначений для того, щоб забезпечити хірургам природну спритність під час роботи через невеликі розрізи", що дозволяє проводити мінімально інвазивні процедури.

Хирургічна система DaVinci / Фото: Getty Images

У позові стверджується, що пристрій пропалив їй дірку в тонкій кишці, що вимагало додаткових медичних втручань. Після процедур Сандра продовжувала страждати на біль у животі та лихоманки, доки не померла у лютому 2022 року, що стало "прямим і безпосереднім результатом отриманих нею травм".

У позові стверджується, що IS знала, що робот має проблеми з ізоляцією, які могли призвести до опіку внутрішніх органів, але не розкрила цей ризик сім'ї чи громадськості.

У ньому також стверджується, що IS отримала тисячі повідомлень про травми та дефекти, пов'язані з хірургічним роботом, але систематично занижувала дані про травми в FDA.

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Згідно із фінансовим звітом за 2014 рік, який IS подала до Комісії з цінних паперів та бірж, компанія заявила, що на той час вона була відповідачем приблизно за 93 позовами, в яких "затверджувалося, що вони чи члени їхніх сімей зазнали хірургічних процедур з використанням хірургічної системи DaVinci і отримали різні тілесні ушкодження, а в деяких випадках і смерть внаслідок такої операції".

Минулого року компанія повідомила Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), що вона є відповідаччою щодо "низки індивідуальних позовів про відповідальність за якість продукції", що містять ті самі звинувачення, що й у її річному звіті.

У нещодавньому позові також стверджується, що виробник продає своїх роботів лікарням, які не мають досвіду роботизованої хірургії та не навчають належним чином хірургів використанню пристрою DaVinci.

Розслідування NBC News 2018 року показало, що IS дійсно пропонує програму навчання, але згідно із законом не може вимагати від хірургів її проходження.

Компанія IS представила першу модель системи DaVinci 1999 року як одного з перших хірургічних роботів. Через рік пристрій було схвалено FDA, але відтоді його звинувачували в багатьох недоліках.

Гарві пред'явив позов IS на суму понад 75 000 доларів США за недбалість, відповідальність за якість продукції, зокрема дефекти конструкції та відсутність попередження, втрату консорціуму та штрафні збитки.

Нагадаємо, чорнобильські вовки-мутанти виробили стійкість до раку. Американські науковці взяли зразки крові у тварин в Чорнобильській зоні, щоб зрозуміти, як організм вовків реагує на радіацію.

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