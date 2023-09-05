Хвороба, яка завжди має важкий перебіг: у МОЗ повідомили про можливий спалах інфекції

В Україні існує загроза спалаху кору.

Про це заявив заступник Міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, через війну РФ проти України не всі діти отримали щеплення вчасно, що і стало підставою говорити про потенційну загрозу спалаху кору.

"Для попередження періодичності великих спалахів необхідно щонайменше 95% щепленого населення від року в рік, тоді як за кілька років до останнього спалаху в Україні та Європі – лише 91% дітей вакцинували у віці одного року. Лише за 12 місяців 2018 року в Україні зареєстрували близько 55 тисяч випадків захворювання та 16 смертей унаслідок цієї хвороби", – повідомляє Кузін.

За словами Кузіна, кір – не "типова дитяча хвороба". Інфекцію важко переносять як у маленькі, так і дорослі.

Можливі ускладнення від кору, зокрема, пневмонія, запалення мозку, можуть призвести до інвалідності та навіть летальних випадків.

"Одним із віддалених наслідків захворювання це склерозуючий паненцефаліт, який розвивається в середньому через 5-10 років після перенесеного кору. На жаль, ця хвороба, хоча є і рідкісним ускладненням кору, проте завжди має смертельний результат. Вірус кору також впливає і на імунну систему – пригнічує імунітет людини на кілька місяців чи навіть років, викликаючи "імунну амнезію". Внаслідок цього людина стає вразливішою до інших інфекцій", – уточнив він.

Ліків проти кору не існує, наголосив заступник міністра. Захистити дитину можна лише шляхом вчасної вакцинації. Кузін зауважив, що кір легко передається від людини до людини і є дуже заразним.

Нагадаємо, в Україні використовують комбіновану вакцину для профілактики одразу від трьох хвороб: кору, епідемічного паротиту та краснухи. Якщо дорослі не були щеплені від кору в дитинстві, їм потрібно вакцинуватися до 35 років.

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