Хвороби нікуди не зникли: вакцинуйтесь за графіком та пам'ятайте про щеплення від COVID-19

Хвороби нікуди не зникли: вакцинуйтесь за графіком та пам'ятайте про щеплення від COVID-19

Українські медики не тільки рятують наших героїв-захисників, а й продовжують щодня турбуватись про українців.

Наразі кожен потрібен своїй країні здоровим та озброєним як моральними, так і фізично. Потурбуйтесь про себе, адже хвороби нікуди не зникли. Вакцинуйтесь за графіком та пам'ятайте про щеплення від COVID-19, попереджає МОЗ.

Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення.

Тут ви знайдете перелік пунктів, що працюють у областях:

Волинська;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Львівська;

Рівненська;

Одеська;

Хмельницька;

Полтавська;

Чернівецька.

Якщо області, де ви знаходитесь, немає в переліку, уточнити графік роботи пунктів щеплень можна через гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77. За цим номером також можна дізнатися оновлену інформацію про графік роботи пунктів вакцинації.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.