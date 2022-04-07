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Хвороби нікуди не зникли: вакцинуйтесь за графіком та пам'ятайте про щеплення від COVID-19

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Хвороби нікуди не зникли: вакцинуйтесь за графіком та пам'ятайте про щеплення від COVID-19

УНІАН

Українські медики не тільки рятують наших героїв-захисників, а й продовжують щодня турбуватись про українців.

Наразі кожен потрібен своїй країні здоровим та озброєним як моральними, так і фізично. Потурбуйтесь про себе, адже хвороби нікуди не зникли. Вакцинуйтесь за графіком та пам'ятайте про щеплення від COVID-19, попереджає МОЗ.

Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення.

Тут ви знайдете перелік пунктів, що працюють у областях:

  • Волинська;
  • Івано-Франківська;
  • Закарпатська;
  • Львівська;
  • Рівненська;
  • Одеська;
  • Хмельницька;
  • Полтавська;
  • Чернівецька.

Якщо області, де ви знаходитесь, немає в переліку, уточнити графік роботи пунктів щеплень можна через гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77. За цим номером також можна дізнатися оновлену інформацію про графік роботи пунктів вакцинації.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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