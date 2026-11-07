“Я ледь не померла”: американка 10 років відновлювалась після ускладнень грипу

Звичайний грип ледь не вбив 12-річну дівчинку / © Фото з відкритих джерел

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У лютому 2011 року 12-річна Меді Аллен із американського штату Іллінойс захворіла на грип B. Інфекція спричинила некротизувальну пневмонію, під час якої руйнуються тканини легень, до цього приєдналася інфекція стійким до метициліну золотистим стафілококом (MRSA), а нирки дівчинки перестали працювати. Її підключили до апарата життєзабезпечення та діалізу, п’ять тижнів вона була інтубована, а загалом провела в лікарнях 93 дні.

Меді Аллен, якій зараз вже 28 років, розповіла про пережите в інтерв’ю Live Science.

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Від звичайного нездужання до реанімації

До хвороби Меді була активною дитиною, займалася футболом і баскетболом. Єдиною проблемою зі здоров’ям була астма, спричинена фізичними навантаженнями. Спочатку симптоми нагадували звичайне нездужання: дівчинка почувалася слабкою, у неї боліло тіло. Ліки, які давала мама, допомагали лише на короткий час.

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За вихідні стан дитини різко погіршився. Їй було важко дихати, вона не могла самостійно стояти, а шкіра губ почала набувати сірого відтінку. Мати терміново повезла доньку до лікарні, де медики діагностували пневмонію обох легень і направили її до спеціалізованого дитячого медичного закладу.

Там стан Меді ще більше погіршився — почалася дихальна недостатність. Лікарі вирішили інтубувати дівчинку, а згодом перевезти її до більшої лікарні в Сент-Луїсі, штат Міссурі. Для цього залучили авіаційну медичну бригаду, адже навіть переліт був небезпечним для життя пацієнтки.

Батькам двічі повідомляли, що ймовірність смерті доньки більша, ніж шанси на виживання. Перед інтубацією Меді встигла попрощатися з мамою.

«Останнім, що я сказала мамі, було „мамо“, після чого я склала руками сердечко», — згадувала американка.

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Це були останні слова, які мати почула від доньки протягом наступних п’яти тижнів.

93 дні в лікарні та роки відновлення

Меді прийшла до тями через п’ять тижнів. Пробудження було складним і заплутаним: дівчинка не розуміла, скільки часу минуло. Загалом вона провела в лікарні 93 дні та виписалася лише в останній тиждень навчального року.

Після повернення додому на неї чекали фізична, ерготерапія та логопедична реабілітація. Меді пропустила три місяці навчання, але змогла повернутися до школи разом із друзями та знову почала грати в баскетбол. Попри це, відновлення тривало роками: дівчинка часто хворіла, кілька разів знову потрапляла до лікарень, а наслідки інфекції позначалися на її підлітковому житті.

Коли Меді виповнилося 22 роки, лікарі встановили, що частина легені настільки пошкоджена після перенесеного грипу, що постійно провокує нові інфекції. Жінці запропонували операцію з видалення ураженої частини органа. Вона погодилася і називає це рішення одним із найкращих у своєму житті: протягом наступних п’яти років їй більше не доводилося потрапляти до лікарні.

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Як пережита хвороба змінила її життя

Близько трьох років тому Меді переїхала до Флориди та почала працювати медичною асистенткою у пульмонологічній клініці. Нещодавно її також зарахували до навчальної програми з респіраторної терапії, де вона здобуватиме фах протягом наступних двох років.

Жінка зізнається, що спілкування з родинами, які втратили дітей через грип, викликає в неї важкі переживання. Іноді вона відчуває провину через те, що сама вижила, тоді як інші діти з подібними історіями не мали такого шансу.

До хвороби Меді щороку вакцинувалася проти грипу, але саме 2011 року щеплення відклали через сімейні клопоти й зайнятість. Після пережитого вона більше не пропускає щорічної вакцинації. Жінка розуміє, що щеплення не гарантує повного захисту від зараження, але сподівається, що воно допоможе знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.

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