Яблучний оцет для схуднення: що показують дослідження та реальний ефект

Яблучний оцет / © Unsplash

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Експерти підтвердили ефективність одного з популярних домашніх засобів проти надмірної ваги. Однак ефект залежить від дозування.

Про це пише egeszsegkalauz.

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Новий метааналіз клінічних досліджень показав, що регулярне вживання оцту справді було пов’язане зі зниженням маси тіла, індексу маси тіла та окружності талії. Водночас цифру -7,5 кг не можна трактувати як гарантований результат для кожної людини.

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Значне зниження маси тіла під час досліджень спостерігали за умови вживання 30 мл яблучного оцту щодня.

Яблучний оцет може мати помірний допоміжний ефект у зниженні ваги завдяки оцтовій кислоті, яка сповільнює спорожнення шлунка та підсилює відчуття ситості, але він не є самостійним засобом для схуднення.

Яблучний оцет має й потенційні ризики. У нерозведеному вигляді він може подразнювати стравохід і шлунок, пошкоджувати зубну емаль. У деяких людей він посилює печію або нудоту. Також можливі взаємодії з певними ліками, зокрема препаратами, що впливають на рівень глюкози або калію.

Раніше повідомлялося, що препарати GLP-1 допомагають ефективно знижувати вагу, але швидке схуднення може мати неочевидний наслідок — втрату кісткової маси.

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