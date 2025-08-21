Ягода довголіття: у чому користь лохини та скільки можна їсти на день

Лохина корисна для здоров’я / © pixabay.com

Лохина — це корисна ягода, яка має багато переваг для здоров’я. Вона багата на вітаміни, антиоксиданти та інші корисні речовини, які можуть покращити роботу мозку, серця та інших органів.

Лохину недарма назвали ягодою довголіття, адже її плоди мають унікальну дію на організм людини, очищаючи й омолоджуючи його.

Основні корисні властивості лохини:

Ягоди зміцнюють імунітет, мають противірусну дію і захищають від шкідливих бактерій.

Лохина зміцнює кістки і забезпечує їхнє здоров’я за рахунок високого вмісту в складі кальцію

Підвищує еластичність і міцність судин, що особливо важливо при високому рівні холестерину

Наявність в складі великої кількості антиоксидантів гальмує розвиток ракових клітин

Жирні кислоти знижують рівень холестерину в крові

Має жарознижувальні та протизапальні властивості

Глюкоза, якої багаті ягоди, сприятливо впливає на роботу головного мозку

Допомагає знизити артеріальний тиск

Позитивно впливає на нервову систему і підвищує рівень стресостійкості за рахунок магнію в складі

Уповільнює процеси старіння і омолоджує організм

Лохина — одна з найбільш багатих на поживні речовини ягід. Одна склянка (148 грамів)лохини містить:

Клітковина: 3,6 грама

Вітамін С: 16% добової норми (ДН)

Вітамін К: 24% від ДН

Марганець: 22% від добової норми

Чи може лохина зашкодити здоров’ю

Якщо вживати лохину в помірних кількостях, вона може відігравати важливу роль у здоровому, збалансованому харчуванні. Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, дорослі люди повинні з’їдати від 1 ½ до 2 чашок фруктів щодня, а порція лохини (1 чашка) може допомогти вам виконати цю рекомендацію. Чашка лохини має розмір тенісного м’яча. Якшо не відчуваєте дискомфорту, то їсти можна і більше.

