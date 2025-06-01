Малина / © Pixabay

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Малина — смачна і корисна ягода, незалежно від того, свіжа вона чи заморожена. У літній сезон малина доступна для всіх, що дає змогу без проблем включати її у свій раціон.

Чим корисна малина

100 грамів малини містять 23 міліграми вітаміну С. Згідно з даними Національного інституту здоров’я, ця кількість становить приблизно 30% від мінімальної денної норми вітаміну С для жінок. Вітамін С важливий для нашого імунітету та здоров’я шкіри, адже він сприяє виробленню колагену.

Малина містить марганець, кальцій і вітамін К, які відіграють важливу роль у здоров’ї кісток. Також ягоди малини є джерелом вітаміну Е, вітамінів групи В, магнію, міді, заліза та калію.

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Антиоксиданти та протизапальні сполуки в малині можуть допомогти в профілактиці онкозахворювань. Деякі дані свідчать про те, що ці сполуки зменшують розмноження ракових клітин. Згідно з дослідженням, малина є одним із небагатьох рослинних продуктів, що містить елаготаніни та антоціани — ці фітохімічні речовини є антиоксидантами, що мають протиракові властивості.

Малина є одним із найбагатших цільних харчових джерел харчових волокон, забезпечивши 6,5 грамів на кожні 100 грамів — третину мінімальної денної норми.

Клітковина малини також сприяє розмноженню корисних кишкових бактерій, а це позитивно впливає на організм людей, які страждають на ожиріння, метаболічний синдром, а також на інші хронічні захворювання кишківника.

Дослідники виявили, що вживання більшої кількості малини людьми, схильними до ризику діабету, знижує кількість інсуліну, необхідного для контролю цукру в крові. Рівень цукру в крові нижчий у тих, хто з’їдає на день дві чашки червоної малини, ніж у тих, хто її не їсть.

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