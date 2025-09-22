Як біг вбиває тіло: пластичний хірург зробив шокувальну заяву

Біг / © Pixabay

Відомий американський пластичний хірург шокував шанувальників фітнесу різкою критикою одного з найпопулярніших видів тренувань — бігу, попередивши людей відмовитися від нього, якщо вони цінують свої суглоби, шкіру та довгострокове здоров’я.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Доктор Джеральд Імбер, пластичний хірург із Нью-Йорка, відомий своїми відвертими порадами щодо здоров’я, розповів своїм підписникам в Instagram, що він «втомився повторювати», що біг руйнує тіло.

«Не бігайте. Я так втомився це говорити. Суть така: біг відчувається чудово. Це прекрасно. Ви отримуєте кайф від нього. Але ваші коліна зношуються, щиколотки зношуються, стегна страждають, шкіра в’яне, а обличчя обвисає. Це висока ціна, і цього недостатньо. До того ж ви прискорюєте процес вкорочення зростання через постійні удари. Для мене цього достатньо. Чому б просто не сісти на велосипед і забути про біг?» — розповів він.

Як повідомляє видання, відео швидко стало вірусним, викликавши гарячі суперечки серед бігунів та велосипедистів. Дехто вважав його пораду перебільшеною, а інші погодилися з лікарем.

«Я бігаю вже 35 років і вважаю, що це еліксир молодості! Прощавай, біг», — відповіла одна жінка.

Інша додала: «Мені 70, я бігаю вже 45 років без травм. Цього року пробігла напівмарафон на честь свого дня народження. Моє серцево-судинне здоров’я як у 40-річної людини».

Проте деякі зізналися, що змушені були кинути біг через біль.

«Після семи років щоденного бігу я тепер ходжу пішки. Було важко змиритися, але моє тіло відмовилося від бігу. Ходьба значно краще для моїх суглобів», — зазначила одна жінка.

Інша додала: «Він абсолютно має рацію, ваші коліна заплатять пізніше. Говорю з власного досвіду».

Ця суперечка знову порушила питання: чи справді біг є «еліксиром молодості», чи він поступово виснажує тіло.

За даними Sports Medicine Australia, і біг, і велосипед — чудові кардіо-вправи, але головна різниця у навантаженні.

Біг створює стрес для колін, стегон і щиколоток, що може з часом зміцнювати кістки, але також підвищує ризик травм, як-от стресові переломи, біль у гомілках і зношення суглобів.

Велосипед, навпаки, вважається вправою з низьким навантаженням, менш шкідливою для суглобів і більш безпечною для старших людей, хоча він може менш ефективно зміцнювати кісткову тканину.

Експерти радять поєднувати різні види активності: низькоударні вправи, як-от велосипед, плавання і ходьба, з силовими тренуваннями та час від часу бігом, щоб збалансувати здоров’я кісток, серцево-судинну форму та захист суглобів.

Попри це, категоричне застереження доктора Імбера продовжує викликати суперечки: багато хто ставить питання, чи справді їхня ранкова пробіжка зберігає молодість, чи навпаки — прискорює старіння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт розповідав, чому не потрібно бігати щодня, як біг впливає на організм та чому потрібно слухати своє тіло.