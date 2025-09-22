ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
1614
Час на прочитання
3 хв

Як біг вбиває тіло: пластичний хірург зробив шокувальну заяву

Відео лікаря про шкоду бігу стало вірусним і викликало суперечки серед спортсменів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Біг

Біг / © Pixabay

Відомий американський пластичний хірург шокував шанувальників фітнесу різкою критикою одного з найпопулярніших видів тренувань — бігу, попередивши людей відмовитися від нього, якщо вони цінують свої суглоби, шкіру та довгострокове здоров’я.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Доктор Джеральд Імбер, пластичний хірург із Нью-Йорка, відомий своїми відвертими порадами щодо здоров’я, розповів своїм підписникам в Instagram, що він «втомився повторювати», що біг руйнує тіло.

«Не бігайте. Я так втомився це говорити. Суть така: біг відчувається чудово. Це прекрасно. Ви отримуєте кайф від нього. Але ваші коліна зношуються, щиколотки зношуються, стегна страждають, шкіра в’яне, а обличчя обвисає. Це висока ціна, і цього недостатньо. До того ж ви прискорюєте процес вкорочення зростання через постійні удари. Для мене цього достатньо. Чому б просто не сісти на велосипед і забути про біг?» — розповів він.

Як повідомляє видання, відео швидко стало вірусним, викликавши гарячі суперечки серед бігунів та велосипедистів. Дехто вважав його пораду перебільшеною, а інші погодилися з лікарем.

«Я бігаю вже 35 років і вважаю, що це еліксир молодості! Прощавай, біг», — відповіла одна жінка.

Інша додала: «Мені 70, я бігаю вже 45 років без травм. Цього року пробігла напівмарафон на честь свого дня народження. Моє серцево-судинне здоров’я як у 40-річної людини».

Проте деякі зізналися, що змушені були кинути біг через біль.

«Після семи років щоденного бігу я тепер ходжу пішки. Було важко змиритися, але моє тіло відмовилося від бігу. Ходьба значно краще для моїх суглобів», — зазначила одна жінка.

Інша додала: «Він абсолютно має рацію, ваші коліна заплатять пізніше. Говорю з власного досвіду».

Ця суперечка знову порушила питання: чи справді біг є «еліксиром молодості», чи він поступово виснажує тіло.

За даними Sports Medicine Australia, і біг, і велосипед — чудові кардіо-вправи, але головна різниця у навантаженні.

Біг створює стрес для колін, стегон і щиколоток, що може з часом зміцнювати кістки, але також підвищує ризик травм, як-от стресові переломи, біль у гомілках і зношення суглобів.

Велосипед, навпаки, вважається вправою з низьким навантаженням, менш шкідливою для суглобів і більш безпечною для старших людей, хоча він може менш ефективно зміцнювати кісткову тканину.

Експерти радять поєднувати різні види активності: низькоударні вправи, як-от велосипед, плавання і ходьба, з силовими тренуваннями та час від часу бігом, щоб збалансувати здоров’я кісток, серцево-судинну форму та захист суглобів.

Попри це, категоричне застереження доктора Імбера продовжує викликати суперечки: багато хто ставить питання, чи справді їхня ранкова пробіжка зберігає молодість, чи навпаки — прискорює старіння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт розповідав, чому не потрібно бігати щодня, як біг впливає на організм та чому потрібно слухати своє тіло.

Дата публікації
Кількість переглядів
1614
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie