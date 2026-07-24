Як біологічний вік впливає на схуднення: нове відкриття вчених

Схуднення / © Pexels

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Нові наукові дослідження показують, що люди з меншим за фактичний біологічним віком легше й ефективніше скидають зайву вагу. Вчені припускають, що секрет криється в кращій метаболічній адаптації та здатності організму швидше спалювати накопичений жир.

Про це йдеться у статті New Scientist.

Раніше дослідники дійшли висновку, що інтервальне голодування, зокрема популярна дієта 5:2, ймовірно, не дає кращих результатів для схуднення, ніж відсутність спеціальних дієтичних обмежень. За такого режиму людина п’ять днів харчується у звичному режимі, а протягом двох інших скорочує споживання калорій. Водночас голодування може передбачати і тривалу повну або майже повну відмову від їжі.

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Дослідження серед людей у метаболічному стані голодування

Саме такий підхід вивчали Стів Хорват із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та його колеги. У дослідженні взяли участь 32 добровольці без відомих захворювань. Протягом 12 днів вони отримували лише 200-250 калорій на добу — у вигляді фруктового соку, овочевих бульйонів і меду.

«Це не те, що варто намагатися повторити вдома. Це була медично контрольована програма в умовах стаціонару спеціалізованої клініки, із постійним клінічним спостереженням», — зауважив Хорват.

Учасники споживали дозволені калорії у три часові проміжки: від 7:00 до 9:00, від 11:30 до 13:00 та від 18:30 до 20:00. За словами Робіна Меснажа з Королівського коледжу Лондона, така схема перевела добровольців віком від 25 до 72 років у метаболічний стан голодування. У цей момент організм переходить від використання енергії з їжі до спалювання енергетичних запасів.

Як вчені визначили біологічний вік учасників дослідження?

Щоб оцінити зміни біологічного віку учасників, науковці застосували 12 різних епігенетичних годинників. Вони аналізують, зокрема, хімічні мітки на ДНК, які змінюються з віком. На ці процеси також може впливати спосіб життя людини, включно з рівнем фізичної активності.

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Результати роботи різних епігенетичних годинників відрізнялися. Деякі з них зафіксували збільшення біологічного віку, що може свідчити про негативний вплив надзвичайно суворого голодування на організм. Водночас годинник, призначений для виявлення змін індексу маси тіла, показав зниження біологічного віку.

Результати дослідження про втрату ваги

Попри відмінності між методами оцінювання, дослідники виявили закономірність: учасники, які на початку експерименту були біологічно молодшими за свій фактичний вік, у середньому втратили більше ваги, ніж біологічно старші добровольці.

Для самого Хорвата цей результат став несподіваним.

«Чесно кажучи, ми не знаємо механізму», — сказав він.

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Водночас учений припускає, що біологічно молодший організм може краще адаптуватися до змін у доступності енергії. Тобто він здатен швидше перейти від використання їжі до спалювання накопиченого жиру, коли кількість калорій у раціоні різко зменшується.

Таке пояснення може бути пов’язане з ефективнішою роботою мітохондрій у біологічно молодших людей. За словами Пауліни Корреа-Буррос із Чилійського університету, це може сприяти швидшому переходу організму до спалювання жиру.

Крім того, у таких людей можуть краще працювати клітинні механізми, що відповідають за розпізнавання поживних речовин. Це потенційно дає організму змогу ефективніше перемикатися між різними джерелами енергії. Однак Корреа-Буррос наголошує, що дослідження охоплювало невелику кількість людей, тому його результати поки не можна вважати остаточними.

Наступним кроком для науковців має стати перевірка того, чи зберігається така закономірність за менш суворих дієт. Хорват підкреслює, що експеримент не був розрахований на довгострокове дотримання подібного режиму харчування.

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«12-денне голодування під медичним наглядом — це не довгострокова дієта, і воно не призначене для цього», — сказав він.

Як можна впливати на біологічний вік?

Водночас на біологічний вік можна впливати за допомогою здорового способу життя.

«Звички, щодо яких є найвагоміші докази їхнього позитивного впливу на здорове епігенетичне старіння, добре відомі: не курити, займатися фізичними вправами, підтримувати здорову масу тіла та мати хороші стосунки з іншими людьми», — розповів Хорват.

До слова, дослідження вчених за участю майже 300 жінок показало, що за однакової кількості калорій «сови» набирають більше ваги, ніж «жайворонки», через пізній час приймання їжі. Вечірній хронотип з’їдає чверть добової норми після 20:00, надаючи перевагу жирам і вуглеродам, коли організм уже перебуває в режимі накопичення енергії. Щоб уникнути зайвої ваги та метаболічних порушень, вчені радять не пропускати сніданки, переносити основні порції на першу половину дня та відмовитися від пізніх вечер.

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