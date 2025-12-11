Як брак сну змінює апетит: чому хочеться солодкого

Солодощі / © Pixabay

Недосип не лише псує настрій — він здатен змінювати те, як наш мозок сприймає запахи, а отже впливає на апетит. Короткий сон активує нейронні механізми, схожі на ті, що запускає канабіс, — і робить солодку та жирну їжу значно привабливішою.

TSN.ua проаналізував матеріали, опубліковані на Science.org та в базі PubMed Central (PMC), щоб пояснити, як брак сну змінює апетит і посилює тягу до солодкого.

Дослідницька група під керівництвом Торстена Канта з Медичної школи Файнберга (Північно-Західний університет, США) вивчала, як нестача сну впливає на нюхову систему та вибір їжі. В експерименті взяли участь 25 здорових дорослих. У різні періоди вони спали або 4 години, або повноцінні 8 годин. Уже наступного вечора після «короткої» ночі в їхній крові зростав рівень 2-олеоїлгліцерину — молекули, що активує ендоканабіноїдні рецептори.

Цікаво, що відчуття голоду у двох груп не відрізнялося. Але вибір їжі — так: учасники, які недосипали, стабільно тягнулися до продуктів із більшою калорійністю на грам. Наприклад, обирали солодкі пончики замість мафінів.

Ще один етап експерименту — МРТ-сканування під час демонстрації харчових запахів. Учасники, які спали мало, мали сильнішу реакцію грушоподібної кори — ділянки мозку, що обробляє запахи. Але цього не вистачало, щоб напряму пояснити харчові вподобання.

Ключову закономірність науковці знайшли, коли проаналізували зв’язок між грушоподібною корою та острівцевою часткою — регулятором харчової поведінки. У людей з підвищеним рівнем 2-олеоїлгліцерину ці ділянки «спілкувалися» значно слабше. Саме зменшення цього інформаційного потоку може пояснювати, чому після короткої ночі мозок прагне висококалорійної їжі.

Нейробіолог Крістіан Бенедикт назвав дослідження винятково перспективним, але наголосив: результати можуть залежати не лише від тривалості сну, а й від часу пробудження. Учасники, що спали 4 години, прокидалися о 5-й ранку — ще до світанку, що могло вплинути на їхній циркадний ритм.

Команда Канта планує глибше дослідити, як змінюється нюх протягом дня і як це впливає на харчову поведінку. Окремий проєкт вивчатиме вплив тривалих інтервалів без їжі (інтервального голодування) на біоритми та реакцію мозку на запахи.

Науковці припускають, що розуміння цього механізму може відкрити нові підходи до корекції харчової поведінки та лікування ожиріння. Адже нюх — значно важливіший у контролі апетиту, ніж ми звикли думати.

Дослідження впливу нестачі сну на харчову тягу

У 2017 році команда дослідників на чолі з Ерiком Дейзою провела пілотне рандомізоване дослідження формату n-of-1 на здоровій людині без діабету. Учасниця носила фітнес-трекер, датчик безперервного моніторингу глюкози та кілька разів на день заповнювала електронні опитувальники про настрій і харчову тягу. В окремі ночі її сон штучно обмежували до чотирьох годин, а в інші — вона спала щонайменше шість годин.

Первинний аналіз не показав стабільного підвищення середнього рівня глюкози в крові після ночей із недосипанням. Однак детальніший post hoc аналіз виявив інше: після короткого сну збільшувалася мінливість рівня глюкози — показники сильніше «скакали» протягом дня, а не трималися на відносно рівному рівні. Тобто йшлося не стільки про постійно високий цукор, скільки про більш різкі коливання.

Ще один важливий результат стосувався харчової поведінки. Після ночей із чотирма годинами сну в учасниці частіше з’являвся потяг до їжі, зокрема до більш калорійних продуктів. Автори дійшли висновку, що недосипання підвищує ймовірність «харчових бажань» протягом наступного дня, навіть у людини без діабету.

Окремо дослідники оцінили емоційний стан за шкалою PANAS. Суттєвих змін позитивних емоцій не виявили, але недосипання посилювало негативний афект — тобто зростала частота та інтенсивність неприємних емоцій. Найяскравіше це проявлялося тоді, коли перед тим рівень негативних емоцій був відносно низьким.

Науковці наголошують: це пілотне дослідження з дуже малою вибіркою (фактично аналіз даних однієї учасниці), тому його результати не можна автоматично переносити на всіх людей. Втім, воно демонструє важливий тренд: навіть одна ніч із різко скороченим сном може зробити рівень глюкози більш нестабільним, посилити харчову тягу та погіршити емоційний фон у здорової людини без діабету.

