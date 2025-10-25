Як часник, цибуля та імбир впливають на серце: що потрібно знати

Імбир / © Pixabay

Часник, цибуля та імбир давно вважаються продуктами, що підтримують роботу серця та судин. Їх часто називають природними засобами для зниження холестерину, покращення кровообігу та зменшення запалення в організмі. Останнім часом у соцмережах набирає популярності порада змішувати ці три інгредієнти у сиру пасту та вживати її ложками для «захисту серця». Утім, фахівці радять ставитися до цього тренду з обережністю.

Про це повідомило видання verywellhealth.com.

За словами дієтологині Трісти Бест із Balance One, часник, цибуля та імбир містять біоактивні сполуки — аліцин, кверцетин і гінгероли. Ці речовини дійсно мають властивості, які можуть бути корисними для серцево-судинної системи. Вони допомагають зменшити запальні процеси, покращують еластичність судин і сприяють нормалізації рівня холестерину.

Дослідження показують, що аліцин, сполука сірки, яка утворюється після подрібнення часнику, може знижувати рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ) і сприяти зниженню артеріального тиску. Подібний ефект має й кверцетин — антиоксидант, який міститься в цибулі. Він допомагає запобігати накопиченню холестеринових бляшок у судинах. Імбир, своєю чергою, містить гінгероли — речовини, які, за спостереженнями вчених, можуть покращувати циркуляцію крові та зменшувати рівень тригліцеридів у крові.

Попри ці позитивні властивості, експерти наголошують: більшість наукових робіт стосується помірного вживання цих продуктів у складі збалансованого раціону, а не концентрованих сирих сумішей.

«Збалансований підхід до інтеграції цих інгредієнтів для здоров’я серця полягає в тому, щоб додавати їх до страв, а не їсти їх ложкою в сирому вигляді», — зазначає Бест.

Концентроване споживання цих продуктів може спричинити проблеми з травленням. Сира цибуля й часник можуть викликати здуття, газоутворення або печію, а імбир — подразнення слизової шлунка. Крім того, часник і імбир мають здатність розріджувати кров, тому вони можуть небезпечно взаємодіяти з ліками, які мають такий самий ефект, наприклад із варфарином або аспірином.

«Вживання цих продуктів у сирому та концентрованому вигляді може подразнювати шлунок, призвести до печії та негативно взаємодіяти з препаратами, що розріджують кров», — додав Бест.

Вона також додає, що сира суміш із часнику, цибулі та імбиру має дуже різкий смак і запах, який може бути неприємним, а також призводить до появи сильного запаху з рота.

Крім того, ці продукти мають високий вміст FODMAP — коротколанцюгових вуглеводів, які можуть погіршити симптоми у людей із синдромом подразненого кишківника.

Фахівці радять споживати ці інгредієнти у приготованому вигляді — це допоможе зберегти їх користь, але зробить страви безпечнішими для шлунка. Наприклад, подрібнений часник можна додавати наприкінці приготування, щоб зберегти аліцин, а імбир — терти для соусів, заправок або додавати до чаю.

Регулярне, але помірне споживання часнику, цибулі та імбиру в рамках здорового харчування, наприклад у середземноморській дієті, може бути корисним для серця, не створюючи ризиків для травної системи.

