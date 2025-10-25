- Дата публікації
Як часник, цибуля та імбир впливають на серце: що потрібно знати
Тріо популярних продуктів — часник, цибуля та імбир — можуть зміцнювати серце, знижувати тиск і холестерин. Важливо лише знати, як їх споживати.
Часник, цибуля та імбир давно вважаються продуктами, що підтримують роботу серця та судин. Їх часто називають природними засобами для зниження холестерину, покращення кровообігу та зменшення запалення в організмі. Останнім часом у соцмережах набирає популярності порада змішувати ці три інгредієнти у сиру пасту та вживати її ложками для «захисту серця». Утім, фахівці радять ставитися до цього тренду з обережністю.
Про це повідомило видання verywellhealth.com.
За словами дієтологині Трісти Бест із Balance One, часник, цибуля та імбир містять біоактивні сполуки — аліцин, кверцетин і гінгероли. Ці речовини дійсно мають властивості, які можуть бути корисними для серцево-судинної системи. Вони допомагають зменшити запальні процеси, покращують еластичність судин і сприяють нормалізації рівня холестерину.
Дослідження показують, що аліцин, сполука сірки, яка утворюється після подрібнення часнику, може знижувати рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ) і сприяти зниженню артеріального тиску. Подібний ефект має й кверцетин — антиоксидант, який міститься в цибулі. Він допомагає запобігати накопиченню холестеринових бляшок у судинах. Імбир, своєю чергою, містить гінгероли — речовини, які, за спостереженнями вчених, можуть покращувати циркуляцію крові та зменшувати рівень тригліцеридів у крові.
Попри ці позитивні властивості, експерти наголошують: більшість наукових робіт стосується помірного вживання цих продуктів у складі збалансованого раціону, а не концентрованих сирих сумішей.
«Збалансований підхід до інтеграції цих інгредієнтів для здоров’я серця полягає в тому, щоб додавати їх до страв, а не їсти їх ложкою в сирому вигляді», — зазначає Бест.
Концентроване споживання цих продуктів може спричинити проблеми з травленням. Сира цибуля й часник можуть викликати здуття, газоутворення або печію, а імбир — подразнення слизової шлунка. Крім того, часник і імбир мають здатність розріджувати кров, тому вони можуть небезпечно взаємодіяти з ліками, які мають такий самий ефект, наприклад із варфарином або аспірином.
«Вживання цих продуктів у сирому та концентрованому вигляді може подразнювати шлунок, призвести до печії та негативно взаємодіяти з препаратами, що розріджують кров», — додав Бест.
Вона також додає, що сира суміш із часнику, цибулі та імбиру має дуже різкий смак і запах, який може бути неприємним, а також призводить до появи сильного запаху з рота.
Крім того, ці продукти мають високий вміст FODMAP — коротколанцюгових вуглеводів, які можуть погіршити симптоми у людей із синдромом подразненого кишківника.
Фахівці радять споживати ці інгредієнти у приготованому вигляді — це допоможе зберегти їх користь, але зробить страви безпечнішими для шлунка. Наприклад, подрібнений часник можна додавати наприкінці приготування, щоб зберегти аліцин, а імбир — терти для соусів, заправок або додавати до чаю.
Регулярне, але помірне споживання часнику, цибулі та імбиру в рамках здорового харчування, наприклад у середземноморській дієті, може бути корисним для серця, не створюючи ризиків для травної системи.
