Як чай впливає на організм і який напій найкорисніший: експерти дали відповідь

Чай / © Pixabay

Реклама

Старіння — неминучий процес, але спосіб життя може значно впливати на те, як швидко змінюється організм. Однією з простих і доступних звичок, що має користь для здоров’я, є регулярне вживання чаю. Дослідження показують, що цей напій здатний уповільнювати біологічне старіння та знижувати ризик розвитку хронічних захворювань.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Джерело антиоксидантів

Чай містить поліфеноли та інші антиоксиданти, які борються з вільними радикалами — нестабільними молекулами, що пошкоджують клітини. Це допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань, раку та інших станів, пов’язаних зі старінням. Підтримка здоров’я серця

Регулярне вживання чаю сприяє зниженню рівня холестерину, стабілізації артеріального тиску та зменшенню запалення серцевого м’яза. Поліфеноли в його складі захищають судини й зменшують ризик атеросклерозу — одного з найпоширеніших серцево-судинних захворювань. Вплив на вагу та метаболізм

Антиоксиданти чаю допомагають прискорювати окислення жирів. Наприклад, дослідження показало, що чай улун може підвищувати цей процес на 20% протягом доби після вживання. Крім того, певні сполуки чаю впливають на кишкову мікрофлору, покращуючи обмін речовин. Контроль рівня цукру в крові

Антиоксидантні та протизапальні властивості чаю сприяють кращому регулюванню рівня глюкози та знижують ризик розвитку діабету 2 типу. Одне з досліджень у Китаї продемонструвало, що люди, які часто вживали чорний чай, мали на 45% нижчий ризик цього захворювання. Підтримка роботи мозку

Зелений чай містить епігалокатехін-галат (EGCG), який позитивно впливає на здоров’я мозку. Крім того, амінокислоти теанін та аргінін мають антистресовий ефект, що може уповільнювати процеси старіння нервової системи. Регулярне вживання зеленого чаю знижує ймовірність розвитку деменції.

Який чай найкорисніший?

Користь чаю залежить від ступеня його ферментації. Найбільше активних речовин міститься у зеленому чаї, далі йдуть білий та улун. Чорний чай і пуер вважаються менш багатими на омолоджувальні сполуки, однак теж мають позитивний вплив на організм.

Реклама

Нагадаємо, щоденне вживання популярного напою, особливо у віці після 60 років, може значно послабити кістки через вміст фосфорної кислоти та штучних підсолоджувачів.