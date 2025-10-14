Як діє м’ясоїдна дієта і чи небезпечна вона для організму

М’ясо / © Pixabay

Реклама

Дієта, що базується виключно на червоному м’ясі, обіцяє швидке схуднення шляхом кетозу, але водночас несе серйозні загрози для серцево-судинної та травної систем. Кардіологи попереджають про збільшення ризику інсульту більш ніж у два рази.

Про це пише видання LADbible.

Деякі прихильники так званої «м’ясоїдної дієти» стверджують, що обмеження харчування виключно м’ясом нібито приносить користь здоров’ю. Однак медики наголошують: це не збалансований раціон, який необхідний для нормальної роботи організму.

Реклама

Цей підхід передбачає споживання великої кількості м’яса, іноді тільки червоного м’яса, без включення овочів, фруктів, злаків та інших джерел поживних речовин. Привертає увагу ефект схуднення та підвищення м’язової маси у деяких людей, але наукових доказів користі для здоров’я дуже мало.

Як тіло реагує на такий раціон

Через відсутність вуглеводів організм спочатку спалює глікоген, що призводить до втрати води, а не жиру. Після виснаження запасів глікогену організм переходить у стан кетозу — починає спалювати жир, що може тимчасово зменшити апетит і створити відчуття ситості.

Протягом перших тижнів люди можуть відчувати реальну втрату ваги та стрункість, але це часто лише короткостроковий ефект.

М’ясоїдна дієта виключає клітковину, вітаміни та мікроелементи, які містяться в рослинній їжі. Фахівці з харчування попереджають, що довге відмовлення від рослинних продуктів може порушити роботу кишечника, а повернення до звичайного раціону може викликати сильну реакцію травної системи.

Реклама

Надмір білка створює додаткове навантаження на печінку та нирки, підвищуючи ризик утворення болісних каменів у нирках. Відсутність збалансованого раціону впливає і на мозок: дефіцит поживних речовин може погіршити настрій та когнітивні функції.

Кардіологи наголошують: регулярне вживання великої кількості червоного м’яса підвищує ризик серцево-судинних захворювань на 53% і більше ніж удвічі збільшує ризик інсульту. Тож короткострокова стрункість організму нівелюється довгостроковою шкодою для здоров’я.

Хоча кетогенний ефект і тимчасова втрата ваги можуть виглядати привабливо, дотримання раціону лише з червоного м’яса небезпечне для довгострокового здоров’я. Медики радять включати у раціон овочі, фрукти та джерела білка меншої жирності, такі як курятина чи індичка, щоб підтримувати баланс і уникати серйозних ускладнень.

Нагадаємо, раніше ми писали про кавову дієту. Як вона працює та скільки можна скинути зайвої ваги протягом тижня.