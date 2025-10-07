Як довго жінки насправді хочуть займатися сексом - вчені з'ясували

Закохані / © iStock

Реклама

Науковці з’ясували, скільки часу, на думку жінок, має тривати ідеальний секс. Результати показали, що більшість жінок хочуть, щоб близькість тривала близько 26 хвилин, тоді як на практиці вона зазвичай коротша.

Про це пише видання LADbible.

Дослідження, опубліковане в журналі The Journal of Sexual Medicine, охопило 645 жінок із різних країн світу. Науковці збирали дані про їхнє сексуальне життя, а також фіксували тривалість статевих актів — буквально із секундоміром у руках.

Реклама

Під час опитування з’ясувалося, що 17% жінок ніколи не відчували оргазму, що дослідники назвали серйозною проблемою для інтимного добробуту.

Згідно з результатами, чоловіки в середньому витримують у ліжку трохи менше 20 хвилин, тоді як жінки досягають оргазму приблизно за 13 хвилин і 41 секунду. Проте ці цифри включають не лише сам статевий акт, а й етап попередніх пестощів, які відіграють важливу роль у досягненні задоволення.

Що вважається «ідеальною тривалістю»

Подальше дослідження, проведене сервісом SaucyDates.com, зосередилося на тому, яку тривалість сексу жінки вважають комфортною і бажаною.

Участь взяли понад 3 800 респондентів, які розповіли про свої уподобання. Результати показали, що жінки хотіли б, щоб секс тривав у середньому 25 хвилин і 51 секунду.

Реклама

Таким чином, між тим, як довго насправді триває інтимна близькість, і тим, як довго хотіли б жінки, є різниця майже у 12 хвилин.

Психологи та сексологи, які аналізували ці результати, наголошують: не існує універсальної «норми» для всіх пар. Тривалість інтимної близькості залежить від безлічі чинників — фізіології, психологічного стану, рівня довіри між партнерами та особистих уподобань.

Як зазначають експерти, головне — не стільки тривалість, скільки якість спілкування, емоційна близькість та задоволення обох сторін.

«У сексі не варто орієнтуватися на секундомір — кожна пара має свій темп і свої бажання. Важливо, щоб обом було комфортно і приємно», — йдеться у висновку дослідження.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що які є плюси та мінуси для жінки сексу набагато молодшим чоловіком.