Як дожити до 100 років: експерти назвали 5 напоїв для довголіття

Напій / © Pexels

Реклама

Для більшості людей ідея дожити до 100 років здається майже фантастичною. Проте для 101 тис. довгожителів, які зустріли 2024 рік, це стало реальністю — завдяки рокам усвідомлених рішень: відмові від шкідливих звичок і вибору здорового способу життя. Як зазначає медсестра Мікаела Роббінс, не лише харчування, а й те, що ми п’ємо, може суттєво впливати на тривалість і якість життя.

Про це пише Real Simple.

«Певні напої не лише забезпечують нас водою та гідратацією, необхідною для роботи організму, але й містять біоактивні сполуки, електроліти та антиоксиданти, водночас допомагаючи позбавлятися від шкідливих речовин», — пояснює Роббінс.

Реклама

«Антиоксиданти, наприклад, допомагають нейтралізувати вільні радикали та зменшувати запалення — один із головних чинників старіння — і дозволяють вам довше почуватися добре», — додала медсестра.

Фахівці наголошують, що напої можуть відігравати важливішу роль у довголітті, ніж багато хто уявляє. Саме тому експерти поділилися порадами щодо того, які напої здатні підтримати здоров’я, енергійність і гарне самопочуття на довгі роки.

Який зв’язок між напоями та довголіттям?

«Мета довголіття — не просто додати роки до життя, а прожити ці роки якісно, забезпечивши тривалий період здоров’я. Правильна гідратація підтримує здоров’я клітин і роботу органів (особливо нирок), сприяє засвоєнню поживних речовин і допомагає підтримувати рівень енергії», — пояснює докторка Ерін Барретт, старша директорка з інновацій продуктів і наукових досліджень компанії Shaklee.

Антиоксиданти залишаються головними помічниками у боротьбі зі старінням. Вони знижують ризик розвитку хронічних захворювань, покращують роботу мозку й очей, а також позитивно впливають на психічне здоров’я. Тому, вибираючи напої, варто звертати увагу на ті, що містять антиоксиданти та інші корисні сполуки.

Реклама

5 напоїв, які допоможуть дожити до 100 років

Ягідні смузі

Смузі з чорниці, малини чи полуниці — чудове джерело природних антиоксидантів і протизапальних речовин.

«Ці ягоди багаті на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами та знижують окислювальний стрес — ключовий чинник підтримання здоров’я клітин», — пояснює Барретт.

Роббінс радить розпочинати день із такого напою: «Змішайте його з мигдальним молоком — для здоров’я кісток — і додайте горіхову пасту для білка, і ви отримаєте ідеальний сніданок для довголіття».

Зелений і чорний чай

Ці види чаю — справжня комора користі. Вони містять катехіни — потужні антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень.

Реклама

«Ці сполуки допомагають нейтралізувати вільні радикали й зменшують окислювальний стрес, підтримуючи здоров’я клітин. Регулярне вживання такого чаю — простий, але ефективний спосіб підтримувати тривале здоров’я», — каже Барретт.

Чорна кава

Помірне споживання чорної кави може бути корисним для серця й настрою.

«Дослідження показали, що тривале вживання кави може зменшити ризик передчасної смерті до 30%, незалежно від того, чи містить вона кофеїн. Кава також стимулює вироблення нейромедіаторів — дофаміну й серотоніну, які покращують настрій, а щастя безпосередньо пов’язане з тривалістю життя», — зазначає Роббінс.

Вода, збагачена воднем

Звичайна вода — основа життя, але варіанти з додатковими властивостями можуть мати ще більшу користь. Вода, збагачена воднем, містить додаткові молекули водню, які підсилюють антиоксидантний ефект, допомагають знизити рівень холестерину та покращують роботу нирок.

Реклама

Хоча звичайна вода залишається незамінною, «розумна» вода може стати ефективним доповненням для тих, хто прагне максимальної користі.

Червоне вино

Варто пам’ятати: жодна кількість алкоголю не є безпечною для здоров’я. Однак якщо відмова від нього неможлива, червоне вино — найкращий варіант серед алкогольних напоїв.

«За помірного споживання червоне вино є джерелом ресвератролу — потужного антиоксиданту, пов’язаного з багатьма перевагами для здоров’я. Ресвератрол відомий своїми протизапальними властивостями й потенціалом покращувати здоров’я серця, що робить його корисним доповненням до збалансованого раціону, спрямованого на підвищення якості життя», — розповіла Барретт.

Нагадаємо, іспанські дослідники визначили чотири продукти, які найбільше пов’язані зі зниженням смертності. До цих продуктів належать: фрукти (багаті на антиоксиданти), молочні продукти (для кісток і м’язової маси), ненасичені олії (оливкова, авокадова) та горіхи (джерело омега-3). Експерти наголошують, що ці продукти є основою середземноморської дієти.