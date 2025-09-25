Як дожити до 100 років: вчені назвали продукт-секрет

Секрет довголіття

Марія Браньяс Морера, яка до своєї смерті в серпні 2024 року вважалася найстарішою людиною на планеті, стала об’єктом пильної уваги вчених. Дослідники довголіття детально вивчили, як іспанці, яка прожила 117 років, вдалося так значно перевищити середню тривалість життя. Експерти дійшли висновку, що ключовим елементом її дивовижного здоров’я та довголіття може бути один простий дієтичний продукт.

Про це пише Express.

Йогурт тричі на день: чи в ньому секрет життя до 100 років

Марія Морера прожила 110 років в Іспанії, останні 24 роки — в будинку для літніх людей в Олоті, Каталонія. За словами керівника дослідження доктора Манеля Естеллера, щодня жінка вживала три порції натурального йогурту, зазвичай без додавання цукру.

Вчені вважають, що ця звичка могла «зіграти важливу роль у її здоровому старінні». Улюбленими ласощами Марії був пробіотичний йогурт місцевого каталонського бренду La Fageda, що містить велику кількість корисних бактерій, які, як відомо, борються з запаленням в організмі.

Марія була найстарішою людиною на планеті / © Фото з відкритих джерел

Вдала комбінація генів і бактерій

Доктор Естеллер підкреслив, що довголіття Морери — це не лише заслуга йогурту. Важливу роль відіграла генетика.

«У неї також були гени, які дають перевагу тим, у кого є ці бактерії, тому що не всі, хто їх їсть, здатні підтримувати їхню роботу в кишківнику, але у неї була хороша комбінація», — пояснив дослідник.

Учені встановили, що біологічний вік жінки був на 23 роки меншим за її фактичний вік. Цей факт підтверджує позитивний вплив її дієти та способу життя.

Середземноморська дієта та активність

Окрім регулярного вживання йогурту, Марія Морера також дотримувалася середземноморської дієти, багатої на фрукти, овочі, горіхи, насіння та оливкову олію, з мінімальною кількістю оброблених продуктів і червоного м’яса.

Цікаво, що навіть у похилому віці жінка щодня здійснювала піші прогулянки, щоб підтримувати здоров’я кишківника, що, як тепер відомо, є ключем до довгого життя.

Навіть у віці 113 років довгожителька змогла пережити Covid-19, що лише підтверджує її надзвичайну стійкість.

Нагадаємо, науковці встановили, що старіння людського організму не є рівномірним процесом. Тіло зазнає особливо стрімких змін у віці 44 та 60 років.