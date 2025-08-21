Як дожити до 100 років: вчені з’ясували, що об’єднує довгожителів

Люди, які дожили до 100 років мають дещо спільне, але цю схожість поки що не можуть пояснити

Шведські науковці з Каролінського інституту у Стокгольмі проаналізували, що спільного у людей, які дожили до 100 років, і виявили, що їхній секрет довголіття полягає в тому, що вони якимось дивним чином «уникають хвороб», а не просто «ефективно їх переживають».

Про це пише UNILAD.

У дослідженні взяли участь люди, народжені між 1920 і 1922 роками. Науковці з’ясували, що лише 4% з них перенесли інсульт до 85-річного віку, що стало несподіванкою для експертів.

«Попри довге життя, їхній віковий ризик більшості захворювань ніколи не досягав рівня їхніх однолітків, які жили менше», — зазначила докторка Карен Модіг, провідна авторка дослідження.

Зв’язок між віком та хворобами

Згідно з результатами дослідження, у віці 100 років лише 12,5% довгожителів мали серцевий напад, тоді як серед людей, які дожили до 80-89 років, цей показник становив 24%.

«Це свідчить про те, що довгожителі хворіють пізніше, а в багатьох випадках навіть взагалі уникають основних вікових захворювань, а не просто ефективніше їх переживають», — пояснила Модіг.

Вона додала, що ці висновки свідчать про те, що довголіття — це не просто відтермінування хвороб, а «особлива модель старіння». Однак, залишається незрозумілим, чи залежить це від генетики, способу життя, навколишнього середовища чи поєднання цих факторів.

Позитивне мислення та фізична активність

Хоча не існує єдиного фактора, який гарантує довге життя, науковці стверджують, що здорове харчування, повноцінний сон та регулярні фізичні вправи значно підвищують шанси дожити до 100 років.

Докторка Модіг зазначила, що дослідження наддовгожителів так і не змогли виявити єдину універсальну рису. Однак, «наявність здорової серцево-судинної системи та позитивний погляд на життя, відчуття мети, здається, є спільною рисою», зауважила дослідниця.

Нагадаємо, лохину називають ягодою довголіття, адже це корисна ягода, яка має багато переваг для здоров’я. Вона багата на вітаміни, антиоксиданти та інші корисні речовини, які можуть покращити роботу мозку, серця та інших органів.