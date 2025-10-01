Як горіхи впливають на вагу: вчені розповіли про шокувальний ефект

Горіхи / © Pixabay

Горіхи давно вважають «шкідливими» для фігури — надто калорійні, занадто жирні та важкі для контролю ваги. Проте нові дослідження спростовують ці стереотипи.

Про це пише видання Daily Mail.

За даними останніх експериментів, вживання 50 г волоських горіхів на сніданок покращує пам’ять і реакцію протягом дня. Інші дослідження показали, що додавання горіхів до дієт із обмеженням калорій не заважає схудненню, а іноді навіть допомагає втратити більше ваги.

Експерти підкреслюють, що горіхи містять білок, клітковину та корисні жири, які не лише насичують, а й підтримують здоров’я серця, мозку та обмін речовин.

Щодо фігури та горіхів

Насправді організм засвоює не всі калорії з горіхів. Дослідження Міністерства сільського господарства США показали, що близько 20% калорій з мигдалю та волоських горіхів не всмоктуються в кров через клітинні стінки і виходять із організму.

«Горіхи надзвичайно поживні, але тіло не використовує кожну калорію, яку вони містять. Саме тому вони не призводять до збільшення ваги так, як інші високожирові продукти», — пояснює нутриціолог Грейс Кінгсвелл.

Крім того, білки, клітковина та ненасичені жири допомагають контролювати апетит і стабілізують рівень цукру в крові, знижуючи ризик переїдання протягом дня.

Горіхи — більше ніж перекус

Вживання горіхів позитивно впливає на серце, мозок, репродуктивну систему та настрій. Волоські горіхи багаті на омега-3, білок і поліфеноли, що знижують запалення та підтримують когнітивні функції. Мигдаль корисний для травлення та імунітету завдяки клітковині та вітаміну E. Бразильські горіхи забезпечують організм селеном, необхідним для щитовидної залози.

Дослідження показують, що у чоловіків, які регулярно вживали горіхи, покращується якість сперми, а у жінок підвищується ймовірність зачаття. Крім того, горіхи пов’язані з нижчим тиском, зниженням ризику діабету 2 типу та поліпшенням настрою.

Як правильно включати горіхи в раціон

Фахівці радять вживати горіхи у помірних кількостях — приблизно 30 г на день, що відповідає невеликій жмені. Вони добре поєднуються з ягодами, фруктами або йогуртом, підвищуючи засвоєння поживних речовин. Замочування та сушіння горіхів робить їх легшими для травлення та ще більш корисними.

«Незважаючи на десятиліття порад щодо дієти, ми все ще не отримуємо достатньо поживних речовин. Горіхи — ідеальний спосіб повернутися до основ здорового харчування», — додає доктор Емма Дербішир.

